Hi ha una expressió que em resulta bonica. A més, emfatitza el que desitge dir. Es tracta de la locució adverbial ‘ben bé’. M’ajuda a recalcar. A voltes, em fa suport quan vull indicar un valor aproximatiu. En este dia de la salut i de la loteria, m’aprofita per a definir les maneres de percebre el Nadal.

Per a algunes persones, la data arribara ‘ben bé’ plena de llum brillant i intensa. És eixa claror que il·lumina als qui més tenen. Elles s’hi cremaran de riqueses i béns. Ho posseiran tot. Tal volta, els faltarà un ingredient important: l’estima a la senzillesa. Potser, per no tindre costum de conviure amb la humilitat, tindran la butxaca plena i el cor una miqueta buit.

També hi haurà hòmens i dones que oiran ‘ben bé’ que quasi ha arribat el 25 de desembre. Per a ells i elles, el ‘ben bé’ serà aproximatiu, perquè podran celebrar poc. Uns estaran fent treballs essencials per a la societat. Altres, malauradament, no estaran treballant, ni tampoc seran essencials per a ningú. Menjaran ben poc. Es trobaran al carrer en una nit gelada o al bell mig d’una guerra. Alguns i algunes miraran a la mar per a imaginar flotant una pastera esperançadora i cruel o obriran les mans amb el desig de clavar-les intensament en una reixa feridora per a botar fronteres.

Malgrat tot, ens agrade o no, ‘ben bé’ ha arribat el Nadal. Pensem que pot ser una rotunda oportunitat. D’eixes que passen una vegada a l’any fugaçment, tot i que és per tradició. Ho farà per a donar-nos l’esperança de ser millors. Ens dirà, encara que per unes hores, que hi ha maneres de frenar la injustícia i de creure en la humanitat. Amb el Nadal, les paraules màgia, somnis, desitjos i utopia són actualitat. Tanmateix no sabem retindre-les. Prompte, amb les rebaixes de gener, deixen d’estar de moda. Potser, algun any, siguem capaços i capaces de conservar-ne algun ingredient positiu. Tant de bo aprofitara per a mirar amb ulls més grans i crítics: la misèria, la pobresa, la violència, la intolerància i l’integrisme.

En definitiva, emprem amb fluïdesa ’ben bé’ en les seues diverses accepcions. Tampoc no oblidem que el Nadal és una bona finestra per a entendre perquè plora el món i una oportunitat per a trobar un mocador que puga consolar-lo.