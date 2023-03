A la plaça de l’Ajuntament hi ha un cor en flor. En arribar la nit, s’il·luminarà i bategarà. A quin ritme? Al frenètic de les passions, al pausat de les reflexions o entrarem en un bucle d’ansietat? Marina Puche, tercera generació d’artistes fallers i la primera dona a plantar la falla municipal, juntament amb Manolo García Lleonart ha creat Cardioversió valenciana, una proposta per tot allò que mou el cor del poble valencià quan arriba la primavera a la ciutat.

La terminologia és un àmbit d’especialistes però alguns fets poden provocar un transvasament de coneixements i que la societat conega i incorpore a la quotidianitat termes fins aquell moment reservat per als experts. Amb l’arribada de la Covid-19, hem assumit com a normals termes excepcionals: des de ‘pandèmia’, ‘coronavirus’, ‘antigen’ i ‘viricida’. Molts dels més de set mil termes que conté el Vocabulari de les ciències de la salut, publicat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua l’any 2019 començaren a ser usats pel gran públic en la primavera del 2020.

La nova normalitat ha posat en l’agenda altres termes mèdics, ara mateix els relacionats amb la salut mental: els trastorns d’ansietat, les depressions i alteracions dels cicles del son són els símptomes; en l’avaluació per al diagnòstic: la pressió per ser feliços, l’obsessió pel control i la crítica ferotge que comporten les xarxes socials, a més d’una bretxa cada vegada més gran entre rics i pobres.

La cardioversió: el «retorn d’un ritme cardíac anòmal a la normalitat per mitjà d’una descàrrega elèctrica controlada» ens recorda fins a quin punt el nostre cos és un organisme similar a una màquina i la necessitat de cuidar-lo, de cuidar-nos i repensar el ritme de la nostra vida, la velocitat a què volem viure. Quines alegries volem que ens alteren i com engolir-nos els disgusts perquè no se’ns glace el cor.

La falla municipal fa anys que és un espai per a la reflexió i del debat. Sovint per la creativitat com els anys 2018 amb Okuda i 2019 amb PichiAvo o la profètica Meditadora d’Escif. Ara, Puche i Garcia Lleonart, il·lustradora i artista faller, mostren una simbiosi de materials amb la vareta com a protagonista d’un cor, símbol de la Mediterrània i de les bones emocions, d’amor a la terra i a la bona societat que volem ser.