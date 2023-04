Dejémonos de historias

Me ha chocado enterarme de que Adolfo Domínguez es un creyente de la mili. Así lo ha confesado su hija Adriana, actual presidenta de la compañía: «En verano nos ponía a sus tres hijas a hacer dibujo, piano y natación y él supervisaba luego. Nos decía que, como éramos chicas, no íbamos a hacer la mili y le daba pena porque creía que había ciertas enseñanzas que nos íbamos a perder. Eso sí, hizo construir en la finca una plataforma de cinco metros de altura de la que pendían cuerdas y palos, nos hacía subir y bajar y decía que si hay una guerra y os tenéis que tirar de una cuerda desde un helicóptero no podréis alegar que no sabéis». Ahora comprendo de dónde vino lo de «la arruga es bella»: debió pasar el servicio militar arrastrándose todo el día.

Dentro de los capítulos positivos que pudo tener aquella odisea uno de los más reiterados es posible que sea el de las amistades allí fraguadas. Yo siempre preferí buscarlas alejadas del cuartel puesto que uno de los deseos más ardientes fue librarme de acudir. Recuerdo que nada más entrar en plantilla el segundo pensamiento que me inundó tras el alegrón fue el de la angustia por el desafío de encontrar el momento propicio para comentarle al director que la tenía pendiente. Menudo marrón cuando las prórrogas no daban más de sí. El milagro lo obró en el último instante la llegada del primogénito. Me dio igual que berreara. Dos novedades han alimentado la tendencia del diseñador de moda puesta al descubierto. Aquí dentro, el anuncio de que la princesa Leonor iniciará tres años de formación militar y, fuera, la afirmación del ministro de Defensa alemán, el socialdemócrata Boris Pistorius, confesando que «como ciudadano, y como político, diría que fue un error suspender el servicio militar». A que vuelve... Vueltas están dándole. Creí que la historia iba a ser superada por la formación de fuerzas armadas muy profesionales capacitadas para duras misiones. Pero vaya con el espíritu recluta. Caramba, no se arruga.