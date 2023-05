Parece que la manera de hacer política hoy se asemeja cada vez más a las redes sociales : espectáculo, populismo cutre y cinismo declarativo. La ampliación de las exenciones fiscales a otras religiones es una prueba más de que caminamos a un estado multiconfesional , ni siquiera a un estado aconfesional. Sorprendentemente el ministro Bolaños califica esta medida de «pérdida de los privilegios de la Iglesia católica», algo que no se atrevería a decir ni la propia Conferencia Episcopal.

El grado de secularización de la sociedad española va en alza: indiferencia hacia el hecho religioso en la mayoría social, iglesias vacías, disminución de todos los ritos católicos. Un contraste con el espectáculo de representantes políticos en las últimas procesiones y eventos religiosos comparando con años anteriores. Desgraciadamente hoy, políticas y políticos en general, han hecho de su representación institucional un mero modus vivendi sin importarles ni la ideología ni los compromisos con la ciudadanía en sus manifiestos electorales .Se trata de mantener el puesto y la complicidad de los suyos con sillones y emolumentos. Ante tanto cinismo, pues a lo negro le llaman blanco, y a las procesiones les llaman hechos culturales igual que a las plegarias para la lluvia a la Virgen y a sacar a las criaturas en las procesiones con la Legión o con otros cuerpos armados. ¿Adónde quedan los derechos a la protección de la infancia ?

Se trata del espectáculo y esto no solo indigna a ateos, agnósticos e indiferentes sino también a creyentes cristianos muy críticos con este show como no se había visto antes. La televisión pública ha emitido horas y horas de eventos religiosos en el mes de abril, Semana Santa, televisión pagada con dinero público. Para aterrizar en nuestra realidad valenciana , nuestra Asociación, Valencia Laica, albergó esperanzas en la Govern del Botànic y los «Ayuntamientos del cambio» pero a fecha de hoy prácticamente nada se ha hecho. Eso sí , no faltan titulares y declaraciones hablando del estado laico o aconfesional .

Es cierto que ‘Los acuerdos con la Santa Sede’, ley Orgánica del Estado, dependen del Parlamento pero ¿qué me dicen de intentar cobrar el IBI a negocios de la Iglesia o de los bienes inmatriculados y de gran valor patrimonial en València como son el Micalet, Catedral, Santos Juanes y tantos otros... ¿Qué posición tiene el Ayuntamiento de València y la Generalitat? Pues la callada por respuesta a pesar de que desde hace años se lo venimos exigiendo. Reunirnos más con las instituciones ya ha perdido todo su sentido. Han hecho lo contrario o nada. La Generalitat creó la comisión de Cooperación entre la Generalitat y las Diócesis, algo que nosotros calificamos como el nuevo concordato a la valenciana. Y el Ayuntamiento de València hace declaraciones «laicistas» de vez en cuando pero en concreto seguimos a la espera de su posición sobre el Micalet, por ejemplo, o de un Reglamento de Laicidad en la Corporación o de girar recibos del IBI aunque luego la Iglesia los recurra.

El centenario de la Virgen han desplegado gran cantidad de servicios públicos pagados por todos y de nuevo con representantes políticos que deberían recordar la separación entre creencias e instituciones. Hablan de laicidad pero practican todo lo contrario. Estamos ya en un estado multirreligioso que da la bienvenida a más privilegios para religiones en lugar de practicar la neutralidad ante cualquier creencia o ideología. ¡Viva el cinismo y el postureo!