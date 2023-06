Quienes suscribimos estas reflexiones somos un grupo de personas que empezamos nuestra trayectoria en despachos jurídicos laboralistas de la Comunitat Valenciana y que, posteriormente, desde diferentes ámbitos hemos mantenido nuestro compromiso con la defensa de los derechos sociales, con los derechos de las personas trabajadoras. Ante la situación que vivimos, en la que contemplamos incrédulos un ataque desmesurado contra el actual Gobierno de coalición, ataque que viene desde ciertos círculos de poder que consideran que España es suya y solo ellos la pueden gobernar claro es que para sus intereses, queremos elevar nuestras voces para compartir con todos los que nos quieran escuchar y especialmente con quienes fueron o son nuestros clientes, amigos, compañeros de trabajo, etc., unas breves reflexiones porque nosotros también queremos hablar del Gobierno de coalición. Podríamos hablar de muchas cosas, pero nos limitaremos a hablar de aquello que sabemos y conocemos por nuestra profesión: las políticas laborales.

En relación con ellas debemos resaltar que la labor del actual Gobierno ha sido muy positiva, eficaz y comprometida con los derechos de las personas, no solo se ha incrementado considerablemente el salario mínimo más de un 47%, se han garantizado las pensiones y su revalorización – por ejemplo este año un 8,5% frente al 0,25 que hubiesen subido conforme a las decisiones del anterior gobierno de derechas-, y se ha potenciado el empleo fijo acabando con las políticas de complacencia con la contratación temporal y la precariedad - derogando incluso los contratos con periodo de prueba de un año que eran un auténtico despropósito -, sino que se ha mantenido un política comprometida con el empleo y la mejora de las condiciones de vida y trabajo, reconociendo nuevos derechos a numerosos colectivos, por ejemplo el reconocimiento de notables mejoras para las mujeres y una lucha decidida por la igualdad en todos sus aspectos, así como las mejoras en materia de dependencia y protección de desempleo etc., y realizando otras reformas laborales que, a diferencia de las precedentes, han permitido la recuperación de derechos laborales y de una negociación colectiva equilibrada que es elemento esencial en nuestro sistema de relaciones laborales. Y todo ello se ha hecho en el marco general de un crecimiento del empleo y de la actividad económica. No solo no se han cumplido, pues, las fatalistas profecías que ciertos voceros anunciaban: no ha crecido el desempleo, no ha habido cierres masivos de empresas, las empresas extrajeras no se han ido; es más, ha ocurrido todo lo contrario, es el empleo lo que aumenta, la economía mejora -crece más que la media europea - y España se está revelando cada vez más como destino interesante para cuantiosas inversiones extranjeras.

Es todo un éxito de las políticas laborales llevadas adelante por el actual gobierno, que se ha conseguido además superando dificultades enormes (pandemia -con una apuesta que ha sido acertada por mantener el empleo -, problemas medio ambientales (erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, etc.) y en un contexto internacional desfavorable (Brexit que podía haber repercutido muy negativamente en el sector turístico y guerra de Ucrania).

Es difícil entender que esas políticas de éxito, que han reforzado a los más vulnerables y beneficiado a la mayoría de la población, y que se han producido en un contexto tan desfavorable, y en prácticamente todos los casos con la oposición de los partidos de la derecha, generen tanto odio en algunos, lo que solo podemos entender porque afectan a sus intereses, los de la España más negra y reaccionaria, por eso queremos compartir estas reflexiones, porque la garantía del progreso y estabilidad de España, la continuidad de unas políticas que beneficien al conjunto de la población, la garantía de los derechos sociales y de las personas trabajadoras, está en la continuidad del actual gobierno y por eso queremos manifestar públicamente que tendrá nuestro apoyo en todos los sentidos y por supuesto en el electoral; nos jugamos el futuro y solo lo ganaremos si apoyamos la continuidad de quienes trabajan en beneficio de todos y cerramos el paso a aquellos que, como demostraron en el pasado, trabajan solo en beneficio de los más poderos ¿Cuántas de estas medidas derogaría un gobierno de derechas visto que el PP y Vox se opusieron en general a ellas y no han rectificado, pese al evidente acierto social y económico de las mismas?

En resumen, damos y pedimos abiertamente el total apoyo a este Gobierno de coalición y a las fuerzas que lo sustentan, en concreto el PSOE y la coalición Sumar, o Sumar y el PSOE; manifestamos que esa es nuestra opción actual desde la pluralidad de quienes suscribimos y compartimos estas reflexiones, redactadas por un grupo de laboralistas que pensamos que es esencial mantener una política progresista hecha en beneficio del interés de la mayoría, pues eso es lo que está en cuestión.