Los socialistas valencianos encaramos en las próximas semanas una etapa decisiva en nuestro futuro más inmediato. No sólo se trata de decidir la futura dirección nacional del PSPV, sino, sobre todo, de forjar una nueva alternativa –creíble, duradera y sólida- ante las políticas regresivas del Partido Popular y de Vox al frente de la Generalitat Valenciana. Perdimos en junio pasado las elecciones autonómicas y, por tanto, dejamos el Govern del Botànic que durante las dos anteriores legislaturas se encargó de devolver la ilusión, la transparencia y el trabajo bien hecho para contribuir al bienestar de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Y es, ahora, precisamente, el momento de cerrar esa etapa en la que el PSPV ha sido el protagonista principal en el día a día del Consell y emprender el camino que nos permita recuperar esa presencia social y política. A lo largo de los últimos meses se ha hablado de la necesidad de una renovación al frente del PSPV, conscientes de que sólo así seremos capaces de volver a ilusionar a nuestros militantes y, por ende, a la ciudadanía. Ximo Puig, como secretario general y ex president de la Generalitat, en un gesto de plena generosidad, renunció primero a su reelección como secretario general y, a continuación, dejó su cargo como diputado en las Corts Valencianes. Ambas decisiones avalan su pulcra carrera política en la que ha antepuesto, siempre, los intereses generales sin ningún género de duda por su parte. El programa electoral, las ideas, las propuestas, las iniciativas y cuantas acciones llevamos a cabo desde los partidos políticos conforman una parte esencial a la hora de captar la atención y, a continuación, el apoyo de los ciudadanos. Sin embargo, no es menos cierto que vivimos en un mundo mediático, tamizado por las redes sociales en el que las personas son un elemento clave. Y, por ello, ese recurso humano ha adquirido, desde hace tiempo, una importancia relevante. Y es aquí donde es necesario abogar por una persona solvente, trabajadora, con un currículum notable a sus espaldas y con la suficiente capacidad para unir todo el partido, de forma que en las próximas elecciones autonómicas podamos volver a ser decisivos en la composición de un gobierno progresista. Diana Morant, actual Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, es la persona que debe encabezar esa nueva línea, innovadora, ilusionante e integradora. Sólo así podremos convertirnos en esa alternativa que, como partido de izquierdas, estamos obligados a construir. El PSPV ha sido, históricamente, la fuerza política que ha transformado social, política y económicamente la sociedad valenciana y debemos aspirar a continuar haciéndolo. Sin excusas y sin miedos. No en vano, en las últimas elecciones autonómicas de 2023, con Ximo Puig como candidato, se mejoraron los resultados en tres diputados, síntoma inequívoco de que se había realizado una buena gestión respecto de la época del PP.

Morant ha sido alcaldesa de Gandia durante seis años, cargo al que accedió para enderezar las cuentas de un ayuntamiento lastradas por los desmanes del Partido Popular. Procede de una familia muy humilde que, sin embargo, permitió a Diana cursar sus estudios de ingeniería y alcanzar importantes responsabilidades, entre ellas las de ministra, al frente de cuya área ha sido capaz de impulsar notables leyes e iniciativas en materia científica y de la innovación. Pero, si algo distingue a Diana Morant –castellano y valenciano parlante- es su capacidad para dialogar, para el entendimiento, para el consenso y para el engranaje de equipos, unas cualidades indispensables en esta etapa nueva que encaramos los socialistas valencianos. En el PSPV todos somos importantes y, entre todos debemos ayudar a convertirnos en un referente para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Por ello, es importante la elección de Diana Morant como futura secretaria general y futura candidata a la Generalitat Valenciana. Es necesario que ocupe ambos puestos porque las bicefalias nunca fueron buenas. Una misma persona que reúna juventud, capacidad, formación e iniciativa es más importante que nunca. Además, sería la primera mujer al frente de ambos puestos, secretaria general y candidata. Y no hay mejor momento que ahora para una primera vez. Por estos motivos, sólo resta animar a Diana Morant para que asuma el papel de futura secretaria general y candidata.