És la pregunta que em faig, veient l’actuació dels responsables que van ordenar a la Policia Municipal de València que desmantellara (en plenes festes de Nadal), la distribució de menjar per a famílies necessitades que malviuen a la capital del País Valencià, amb el ridícul argument de “no tindre permís” (Levante, 26 de desembre de 2023). I és que el govern municipal de València (PP i VOX), en la seua indecent exigència, demanava un permís als “Amigos de la Calle”, perquè repartien aliments als qui no tenen res. I això en plenes festes de Nadal, quan l’alcaldessa de la ciutat i els regidors del PP i de VOX soparien i dinarien ostentosament, cantant nadales al voltant del pessebre, mentre menyspreaven els més pobres, exigint, a més, un permís vergonyós a l’associació “Amigos de la Calle”, que es preocupen dels més necessitats. Per això l’alcaldessa de València, la senyora Mª José Català i el regidor responsable de la Policia Municipal, haurien de donar la cara davant d’aquesta mesura, del tot indecent, envers la gent que passa fam i demanar perdó (cosa que no han fet), per aquesta actitud prepotent, despòtica i del tot immoral.

I és que davant el problema de la fam, no s’hi val tot, com és demanar un ridícul permís per a poder donar aliments als qui tenen fam. En la seua hipocresia, l’alcaldessa de València i l’equip de govern de l’Ajuntament, segur que hui també demanarien un permís a Jesús perquè poguera saciar la fam de la multitud que el seguia.

És del tot indecent i infame, que la Policia Municipal de València (quin regidor va donar aquesta ordre vergonyant i immora?), es presentara a la zona on es donaven els aliments, obligant a traure les taules que havien posat els “Amigos de la Calle” per repartir bosses amb menjar, encara que va permetre (quina generositat tan gran!), que acabaren de repartir-ho des de la furgoneta.

L’associació “Amigos de la Calle” porta 16 anys repartint menjar i mai no havia tingut cap problema amb els anteriors consistoris. Però en unes dates tan familiars (mentre que l’alcaldessa de València cantaria la nadala, “Santa Nit, plàcida nit”), la Policia Municipal de València obligava a acabar amb el repartiment de menjar per a 70 famílies necessitades. Els agents (obeint una ordre vergonyosa), reclamaren els permisos a l’entitat i ordenaren que s’acabara el repartiment dels aliments, amb l’absurd argument d’“obstruir la via pública”. Aquesta associació va ensenyar a la Policia Municipal el permís (fa falta un permís per donar menjar als qui tenen fam?), de l’anterior consistori (Compromís i PSOE), que reconeixia la tasca social d’aquesta entitat. Però la Policia Municipal la va rebutjar, en considerar que no era vàlida.

Cal recordar que “Amigos de la Calle” és una entitat que reparteix menjar a persones necessitades.

Curiosament, el senyor Nacho Grande (exdirector de Càritas de València), actual Secretari Autonòmic de Família i Serveis Socials, no ha obert la boca per denunciar el despotisme del seu partit, el PP i de VOX, envers les persones més vulnerables de la societat valenciana. I és que aquests senyors viuen confortablement, mengen i dormen bé i per això no se’n recorden dels pobres, mentre hi ha gent que passa fam. I no només no solucionen aquest problema, sinó que en creen de nous, exigint permisos a la gent que, desinteressadament, alimenta els famolencs.

El senyor Roberto Pradas, vicepresident d’“Amigos de la Calle”, va trobar “injustificable” aquesta mesura vergonyosa de l’Ajuntament de València, ja que “no estem impedint la circulació, ni molestant ningú”.

Aquesta acció immoral de l’Ajuntament de València (que fins el moment present no ha donat cap explicació ni tampoc no ha demanat perdó), no és la primera que ha tingut lloc recentment. Fa un mes llarg, “diversos agents prohibiren que es repartirà menjar al riu Túria, per part d’una altra entitat, “Ayuda a una familia”, que donava aliments a 650 persones que viuen al carrer” (Levante, 15 de desembre de 2023).

Quan aquest Nadal, el papa Francesc felicitava els 4000 pobres que soparen davant del Congres, a Buenos Aires (Religión Digital, 26 de desembre de 2023), quan la Comunitat de Sant Egidi reuní en Nadal les persones més necessitades, tot compartint junts el dinar o quan el P. Ángel va organitzar el sopar de la Nit de Nadal per a 100 persones que viuen al carrer, al Teatre Real de Madrid (Religión Digital, 24 de desembre de 2023), l’Ajuntament de València posava pals a les rodes (exigint un absurd permís) a aquells que alimenten els qui tenen fam. Quan el papa, cada any, ens convoca a celebrar la Jornada Mundial dels Pobres, l’Ajuntament de València demana permisos absurds per poder alimentar les famílies necessitades.

Els responsables (l’alcaldessa de València i el regidor de la Policia Municipal), d’aquest insult contra els Drets Humans, són els mateixos que ocupen els primers bancs en la missa del dia de la Mare de Déu dels Desemparats (o més recentment el dia de Sant Vicent màrtir), mentre deixen desemparats els qui passen fam. Els responsables d’aquesta mesura, són els mateixos que assisteixen, amb les seues medalles i bandes municipals, a la processó del Corpus a la ciutat de València, volent honrar el Cos de Crist a la custòdia, mentre maltracten el Cos de Crist present en els pobres.

La vergonya de demanar un permís per donar menjar a qui té fam, em recorda quan els escribes i els fariseus s’escandalitzaven de Jesús perquè havia curat un malalt en dissabte. L’alcaldessa i el regidor responsable de prohibir que aquestes associacions donen menjar als pobres, són els nous escribes i fariseus que ocupen un càrrec (que no mereixen), a l’Ajuntament de València.

Els polítics estan per a resoldre els problemes dels ciutadans. No per crear-ne de nous, ni tampoc per a impedir que els qui fan el treball que hauria de fer l’Ajuntament de València per acabar amb la pobresa, es vegen obstaculitzats amb estúpids permisos, per poder alleujar la fam de la gent que passa necessitat.

Com m’agradaria que l’arquebisbe de València denunciara la prepotència i el despotisme de l’Ajuntament de la capital del País Valencià envers els pobres. I especialment de l’actitud de l’alcaldessa i del regidor responsable de la Policia Municipal. No voldria que el seu silenci fóra semblant al de l’arquebisbe Cañizares, que callava davant les mesures antievangèliques del PP i de VOX, uns partits que obliden els pobres i les associacions que donen de menjar als qui passen fam.

Cal que recordem que el primer acte de tots els regidors del PP a l’Ajuntament de València, al capdavant del qual hi ha la senyora Mª José Català, el mateix 17 de juny (en ser elegida alcaldessa de la ciutat), va ser anar a la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats. El rector de la basílica, Melchor Seguí, que rebé els regidors del PP i l’alcaldessa, va dir que “la Mare de Déu dels Desemparats intercedirà per vostè, perquè encerte en el govern, en la justícia i en l’equitat, sobretot en l’atenció als més dèbils i vulnerables” (esDiario.es 17 de juny de 2023). Ja es pot veure quina és la sol·licitud de l’alcaldessa i dels regidors del PP amb els “més dèbils i vulnerables”! Les seues obres, amb mesures contra la justícia i contra l’atenció als més pobres, ha estat l’actuació d’aquest partit, que demanava el 17 de juny la protecció de la patrona de València.

Cal que recordem també, que l’alcaldessa del Cap i Casal del País Valencià, mostrant la seua devoció a la Mare de Déu (però oblidant-se dels pobres), va posar a la Sala Noble de l’Ajuntament la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, que l’anterior govern (Compromís i PSOE) havia posat en un altre lloc (no tan emblemàtic) de la Casa Consistorial. I per això el PP deia que Joan Ribó, alcalde de València durant 8 anys, havia menyspreat la religió catòlica.

Però la cosa no acaba ací, ja que en acabar el Nadal, l’equip de govern de l’Ajuntament del Cap i Casal del País Valencià (PP i VOX), en una nova mesura del tot immoral i indecent, que els hauria d’avergonyir, va decidir, per fer fora els immigrants que passen la nit sota els ponts del riu Túria, construir uns estanys en aquests llocs, per tal d’impedir que els més vulnerables de la societat puguen dormir allí. Ho denunciava, amb valentia, la periodista Isabel Olmos en el seu article, “Patos por inmigrantes en los puentes de València” (Levante, 17 de gener de 2024). Aquesta periodista deia: “Tractar los seres humanos como si fueran un desecho, nunca ha sido, ni es, una opción tolerable”. Ni tampoc evangèlica! Els 300 immigrants que pernocten a sota dels ponts del riu, a València, i que cobren menys de dos euros a l’hora per anar a collir taronja, són els desemparats que la Mare de Déu empara i que l’alcaldessa desallotja de l’únic lloc on poden passar la nit.

El regidor responsable de la Policia Municipal, i sobretot l’alcaldessa de València, Mª José Català, tan devota que es mostrava de la Mare de Déu dels Desemparats, deixen desemparats els pobres que passen fam i que no tenen un altre lloc per dormir que sota els ponts del Túria. Una autèntica vergonya per als qui governen la capital del País Valencià. I és que l’Ajuntament de València no només no es preocupa per evitar la fam dels qui no tenen res, sinó que posa pals a les rodes a aquells que reparteixen aliments a la gent necessitada.

L’alcaldessa i els regidors del PP de València, en compte d’anar a venerar la Mare de Déu dels Desemparats o a la missa de la festa de Sant Vicent Ferrer, haurien de venerar i demanar la protecció de Sant Mateu, un corrupte, cobrador d’impostos, abans de ser cridat per Jesús (Mt 9:9-13).

L’alcaldessa de València i els regidors del PP i de VOX, haurien d’escoltar les paraules de Jesús: “Vaig tindre fam i no em donàreu de menjar” (Mt 25). Però a més de no solucionar el problema de la fam i de l’habitatge, posen dificultats als qui donen menjar als famolencs. I és que ni fan, ni deixen fer.

Por això, en la pròxima festa de la Mare de Déu dels Desemparats i del Corpus, l’arquebisbe de València hauria de prohibir que aquests hipòcrites, que posen dificultats als qui fan el bé, participaren en la Missa d’Infants i en aquestes dues processons. Perquè els qui menyspreen els pobres, menyspreen el Cos de Crist, que són tots aquells que passen fam i que l’Ajuntament de València deixa desemparats.