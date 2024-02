Nueva ley de familias: ¿una clara discriminación?

El 27 de febrero el Consejo de Ministros aprobó la Ley de familias, elaborada por el ministerio de Asuntos Sociales. Esta ley iguala las familias monoparentales a las numerosas. Hasta ahí, bien, excepto por un detalle: deja fuera al 70% de las familias monoparentales, que solo tienen un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué dividen a las familias monoparentales y solo protegen a familias monoparentales de dos o más hijos? No lo sé, pero las asociaciones no nos vamos a quedar calladas. En primer lugar, esta medida crea una división de familias en monoparentales de primera categoría, que estarían protegidas por ley nacional y las de segunda categoría, que seriamos las familias monoparentales de un solo hijo y nos quedaríamos sin protección. ¿Es esto justo? ¿No es un disparate?

Lo más extraño es que la ley aprobada en Consejo de Ministros, si fuera aprobada por las Corts, nacería fuera de la Ley que está por encima de todas las leyes en nuestro ordenamiento jurídico, es decir la Constitución española. Por una parte, el articulo 14 establece la igualdad de todos los españoles por razón de sexo, raza, religión o cualquier otra condición. Y el artículo 39 dispone que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

¿Acaso no somos familias? Para más inri, tenemos la Carta Social de Derechos de la UE, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos que equipara toda clase de familias y la Convención sobre los derechos del niño. Por tanto, no solo sería la aprobación de esta ley un claro caso de vulneración de derechos fundamentales y del principio de igualdad, sino que perjudicaría el interés del menor en el caso de nuestros hijos.

Las familias monoparentales y las asociaciones de familias monoparentales en España como son: MSPE, AFAMO, POR TI MUJER, ISADORA DUNCAN MONOFAMILIAS, etc. llevamos años luchando por una ley de familias Monoparentales que nos proteja a todas y cada uno de los tipos de familias, que lo son por muy distintas causas. No se nos puede dar el mismo trato que a las familias numerosas porque algunas no lo somos, la mayoría, y tenemos nuestras propias dificultades, que no son las mismas que las numerosas. El principal problema de las familias monoparentales es llegar a fin de mes y poder conciliar trabajo y familia, además de tener una vida digna en la que poder combinar el trabajo con el cuidado de los hijos y que estos puedan disfrutar como otros niños de vacaciones y de extra escolares.

Es esta una cuestión de justicia básica, y sinceramente lo que no se entiende es por qué el legislador está sordo antes nuestras reivindicaciones, ni por qué no se nos ha escuchado a las asociaciones para reivindicar nuestras necesidades.

Todavía estamos a tiempo de mejorar la ley. No es solo un asunto de mujeres, hombres, niños. Es una cuestión de derechos humanos.