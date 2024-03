Cambiar la PAC

Este mes de febrero ha estado marcado por las movilizaciones que los agricultores hemos convocado a lo largo y ancho de España. La situación crítica que atraviesa el sector agrario y ganadero sumado al hartazgo con las políticas agrarias europeas han sido el principal motivo que ha sacado a los agricultores a las calles. La sensación de desamparo por parte de Bruselas es general entre los ganaderos y agricultores, que ven con impotencia como el mercado europeo es inundado constantemente de productos extranjeros, mientras que sus cosechas se quedan en el árbol o se pagan a precios de saldo. Se nos usa como moneda de cambio en los grandes acuerdos comerciales. Se nos imponen normativas medioambientales más estrictas que no se les exige a los productos importados. Se eliminan materias activas que necesitamos para combatir las plagas, pero no se nos protege de la entrada de plagas de países terceros. Resumiendo, la política agraria y comercial europea se hace de espaldas al sector, y no obedece a ningún criterio técnico o mínimamente lógico, sencillamente es un ejercicio de hipocresía en grado supino por parte Bruselas.

La miopía de algunos políticos es tal que con todo el sector agrario europeo echado a la calle pidiendo que se reorienten las políticas agrarias europeas, se vota y aprueba la ley de restauración de la naturaleza. No valoraré el impacto que pudiera tener esta ley sobre la agricultura ni su pertinencia, pero ahora no había nada más inoportuno. ¿Cómo espera el gobierno que el sector se tome esto en plena negociación? Por no hablar de algunos que se manifiestan per no están en la mesa de negociación, a los que acaban de regalarles una caja de munición con la que seguir «disparándonos». En cualquier caso, espero que el ministro Luis Planas haya entendido el mensaje: Los agricultores no vamos a conformarnos con nada que no sea una reorientación clara y definitiva de las políticas europeas. Por otro lado, quienes tienen competencias en agricultura en la Comunidad Valenciana también tienen mucho que hacer y decir, pero no acabo de ver una estrategia para el sector agrario valenciano. Si les pido que tengan altura de miras para no dejar escapar esta ventana de oportunidad que tenemos abierta ahora en Europa para cambiar las cosas. Es el momento de que todos rememos en la misma dirección, de trabajar conjuntamente por el sector agrario y ganadero español.