Busquem sempre l’esperança. Desitgem que els nostres problemes s’acaben. Per eixe motiu, quan es pronuncia la locució ‘en vies de’, ens alegrem. Sabem que s’està trobant solució al que ens preocupa. Significa que alguna cosa està en procés. També pot emprar-se la forma singular ‘en via de’. La seua vigència va fer que passara fa uns mesos al corpus del Diccionari Normatiu Valencià. No oblidem que la llengua és un cos viu. Per esta raó, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua no deixa d’introduir vocables perquè el poble s’identifique millor amb l’idioma.

L’arribada de les «mascletaes» falleres suposava estos anys la potenciació de la música valenciana des de la megafonia municipal del Cap i Casal. En eixe context, la versió en valencià de «Valencia en fallas» de Vicente Ramírez, versionada pel grup Bajoqueta Rock, s’havia consolidat com una peça molt estimada. No se sap ben bé per quina causa ha desaparegut del repertori. No desitge que el símptoma indique que estiguem ‘en vies’ d’oblidar la música en valencià en els moments previs a l’esdeveniment pirotècnic.

Pareix que Joan Ribó està ‘en vies de’ no ser regidor. He de reconéixer que haguera volgut un alcalde més faller i pròxim a les tradicions. També haguera preferit que en determinats moments vestira amb una corbata o seguint millor les normes protocol·làries, com la resta de regidors i regidores del seu partit. Però, una autoritat municipal és més que tot això. Així que, no puc amagar que m’ha agradat el carisma de mestre conciliador. Trobe que ha sigut una persona pròxima. Després de 24 anys de pompa, calia senzillesa i un nou estil. Considere que, amb el temps, este vell professor, serà un referent consensuat entre aquelles persones que prioritzen la humanitat a la ideologia.

Voldria que la pel·lícula La Casa, basada en un llibre de Paco Roca, estiguera ‘en vies’ de triomfar. Admire la humanitat i la consciència social del gran dibuixant. Vaig estar entrevistant-lo a sa casa. Comproví que necessitem molts creadors com ell que ens recorden la problemàtica social i la capacitat que tenim de ser solidaris i solidàries.

En definitiva, tinguem en compte que quasi tot pot estar ‘en vies de’ solucionar-se. Per tant, és desitjable que el vocable estiga sempre present entre els qui tenen poder. La solució a un conflicte solament naix si el mirem de tu a tu.