Se dice de una persona que es majadera cuando es porfiada en su necedad que viene del que maja (del latín malleus: 'martillo'), golpea o martillea. También hoy podríamos describirlo como el “machaca”: el que percute una y otra vez con su testarudez. Torna-li la trompa al xic, expresión valenciana intraducible. Vaya que no insistas, que ya te hemos entendido.

Traigo esto a propósito de lo que un amigo me manda: una entrevista a un biólogo norteamericano, divulgador, que dice que los seres humanos no disponemos de libre albedrío y que en consecuencia no tenemos culpa de lo que nos pasa. Y lo dice desde el punto de vista “científico”: un descubrimiento que hizo cuando tenía 16 años. Teóricamente entonces tendría más bien poca ciencia, pero no, es al revés. Un verdadero adelantado, pues los siguientes 50 años los ha pasado describiendo el descubrimiento que realizó a tan tierna edad. Bueno, son cosas estrafalarias y, por lo tanto, majaderías. No va a ninguna parte. Es una pura contradicción, pues dice que si su teoría se llevara a cabo, entonces la humanidad se destruiría a sí misma. Menos mal que, después de tanto estudio, ha llegado a una conclusión algo atinada. Pero como es un majadero, vuelve a insistir en que en realidad no hay nada que hacer: estamos determinados por las neuronas que nos llevan a donde ellas quieren, no a donde nosotros queremos ir. En fin, no da para más y no sirve de nada entrar en un diálogo que se antoja de besugos.

Fue el filósofo John Locke quién negó que el término “libre albedrío” tuviera sentido alguno. Aunque, por otro lado, insinuó que el determinismo que conllevaba su postura resulta a su vez irrelevante. O sea, ninguna responsabilidad, ni por fa ni por nefas, que así se vive mejor. También fueron los griegos Leucipo y Demócrito quienes inventaron el determinismo, del que Calvino hizo su doctrina más relevante. Aunque por un motivo completamente antagónico al de Calvino. Aquellos por materialistas; este otro se pasó tres estaciones como “espiritualista”, que el diablo es bastante espiritual.

En otro artículo, un amigo distinto, me señala las declaraciones que hace un físico: “el universo y nuestras vidas son una simulación”. “La teoría del universo simulado implica que nuestro universo, con todas sus galaxias, planetas y formas de vida, es una simulación por computadora meticulosamente programada”. “En este escenario, las leyes físicas que gobiernan nuestra realidad son simplemente algoritmos. Las experiencias que tenemos son generadas por los procesos computacionales de un sistema inmensamente avanzado”. Y se queda tan pancho. Cuestión antigua también. Fue Pitágoras, en el siglo VI a.C., quién decía que la realidad son los números, los algoritmos. Así que esto está más descubierto que asar la manteca, aunque siempre se le puede dar algunas vueltas más hasta conseguir el punto: hay gente para todo.

Así que, en lugar de ser majaderos, conviene ser majos (palabra de origen incierto, posiblemente prelatina o prehispánica) y esto conlleva estudiar y pensar más; y decir menos.