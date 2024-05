El tsunami agita el mapa

Voy por los periódicos al quiosco -el único que sobrevive en kilómetros a la redonda, ¡qué dolor!-, salta la radio del coche, pillo los coletazos postreros en ese tramo sobre las perspectivas abiertas tras lo ocurrido con las últimas urnas en danza y, quien conduce el programa, da paso al especialista del tiempo: «En las próximas horas van a descargar tormentas con mucha intensidad en Cataluña y esta es una de las buenas noticias. Cuidado con la lluvia torrencial, pero mucha de esta agua caerá en la cabecera de los principales ríos que abastecen los embalses que después van a Barcelona». Joder con Sánchez.

Dijeron que estaba en las nubes cuando se tomó los cinco días famosos y efectivamente allí debía andar urdiendo el plan de regadío. El del pepé pasaba por neutralizar a Vox. Imagínese que no solo se lo come sino que, dentro de la supuesta efervescencia, araña hasta sumar con Junts los 68 de marras.

Es obvio que no ocurriría nada relevante puesto que, con tal de gobernar, Puigdemont no va a rociarse de españolidad por ningún costado y que Feijóo, pese a que enviara en su día a González Pons a deslizar que «Junts es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda», en absoluto consentiría que la formación ganadora no gobernara. Eso lo sabe hasta el que asó la manteca.

Y es que nunca llueve a gusto de todos salvo para García Castellón. Al día siguiente del escrutinio, el juez citó a los imputados por Tsunami, incluida la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Hay semanas en que es mejor no levantarse.

Sin embargo el que está de gira es el presidente del Consejo General del Poder Judicial quien en Granada ha dejado caer que «no vamos a dimitir salvo jubilación o fallecimiento». Teniendo en cuenta que el tal Guilarte está en funciones y que anunció que dimitiría este verano, habrá que ver qué ocurre en caso de que alguno fallezca. Para Joaquín Urías, profe de derecho que ejerció como letrado del Constitucional, «nuestros jueces tienen una conciencia de casta». No sé. Ignoro en qué se basa.

