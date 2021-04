El 23 d'abril se celebra el Dia del Llibre. És així, almenys, des de 1995, en què ho establí la Conferència Internacional de la UNESCO; però des de molt abans, concretament des de 1930, a Catalunya, coincidint amb el diada de Sant Jordi, és costum regalar una rosa i un llibre. En part, esta bella tradició és l'origen d'esta celebració internacional; però, a més, en una singular coincidència, el dia 23 d'abril és també l'aniversari de la mort de Miguel de Cervantes i de William Shakespeare, dos figures insignes del panorama literari.

Un «llibre», des d'una perspectiva estrictament material, no és més que un conjunt de fulls plens de paraules que formen un volum; però, vistos en conjunt, els llibres ens han permés preservar el saber dels nostres avantpassats.

La mateixa paraula «llibre» és un exponent de la lluita dels humans contra la desmemòria. Procedix del llatí «liber», que originàriament s'usava per a referir-se a la part interior de la corfa dels arbres. Els romans utilitzaven este suport per a escriure. Però, una vegada conegut el papir, el mot «llibre» passà a designar el volum que agrupava el conjunt de papers. I, per analogia, en un nou salt metafòric, el llibre ha passat a designar també una imatge digital formada per bits. El sentit originari ha quedat totalment diluït; però la seua essència es manté ben viva. Feliç Dia del Llibre.

