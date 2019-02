Puchol II marca el seu territori i Pere Roc condemna a Soro III

La partida entre els formacions de Puchol II i de De la Vega tenia un interés especial; un interés per damunt dels punts en joc. La irrupció del pilotari d'Almussafes en la Lliga, la seua impecable trajectòria amb 4 partides disputades i 4 victòries aconseguides li atorgava la condició d'equip revelació. Faltava la prova definitiva. Era la partida contra la formació capitanejada per Puchol II, el campió individual. La Fundació va programar la partida en el Trinquet de Guadassuar en dia i horari no habitual. Un èxit. Divendres a les 23,30 hores i el trinquet va registrar una entrada de les millors dels últims temps. La innovació funciona. Va ser el campió de Vinalesa, que, més motivat que mai i en plena inspiració, va oferir el millor de sí mateix. 60 a 40.

En la partida de Soro III, Jesús i Carlos contra Pere Roc, Santi i Monrabal II, el resultat final va afavorir al trio de Pere Roc per 60 a 45.

Per la seua part, el Lanzadera Montserrat es va procamar ahir campió de la Supercopa de galotxa.