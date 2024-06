Sella-Benidorm i Parcent-Castells, encreuaments de semifinals a la Lliga de llargues

La darrera jornada de la 40 Lliga de Llargues va acabar de definir els encreuaments de les semifinals. Les partides definitives seran el pròxim cap de setmana i el següent mentre que la gran final serà un dels dos últims caps de setmana de juny al carrer de Tibi.

En la jornada 14, Parcent va vèncer fora de casa a Calp per un 5 per 10 mentre que Sella, que ha acabat com un tir la fase regular, va guanyar 2 per 10 a Mutxamel, que jugarà el pròxim any en segona categoria en acabar últim classificat.

També fora de casa va vèncer el líder Benidorm i va deixar sense opcions a Relleu, que ha finalitzat cinquè. L’únic dels quatre classificats que va jugar a casa va ser el Top Recambios Castells que va superar l’equip d’Orba, que jugarà la fase de promoció de descens.

Benidorm se jugarà el pas a la final davant Sella, actual campió, mentre que Parcent i Top Recambios Castells se disputaran l’altra plaça en la final a dos partides, una en el carrer de cada equip.

A segona categoria, La Vall de Laguar s’amidarà a El Campello (primer classificat de la fase regular) en les semifinals i Agost A ho farà a La Rectoria A per a jugar-se el bitllet per a la final.

En Tercera, Campanar València (campió del grup C) jugarà contra La Vila Joiosa (campió del grup B) i Tibi es veurà les cares en semifinals amb La Rectoria B (campió del grup A).

El juvenils que han passat a semifinals són Murla que s’enfrontarà a Laguar (primer de grup) i Relleu que ho farà contra Orba.

Volea de Miki de Tibi. / FEDPIVAL

Palma

A la 32 Lliga de Palma en primera categoria. Benidorm, Laguar A, Tibi i Murla seran els semifinalistes. Els encreuaments seran entre el primer, Benidorm i el quart, Murla, i entre Laguar A i Tibi, segon i tercer.

Els resultats de la darrera jornada deixen canvis en la classificació final de la fase regular. Benidorm, que descansava aquesta jornada, ja era el campió. El segon, finalment, ha sigut Laguar A, que ha vençut Tibi 10 per 6, en una partida que se repetirà en semifinals.

El JVRC El Nel de Murla va superar per un clar 1 per 10 a Orba, equip que finalitza últim i que el pròxim any jugarà en segona categoria. Per últim, Sella va guanyar 10 per 4 Laguar B i finalitza cinquè, fora de semifinals.

Les semifinals se disputaran este cap de setmana i el següent en partides d’anada i tornada. Les finals de totes les categories se celebraran al carrer de Tibi un dels dos últims caps de setmana de juny.

En Segona, Poble Nou s’amidarà a La Rectoria, campió de grup i Benimagrell ho farà contra Tibi.

En Tercera, Benifallim (primer en el grup A) jugarà les semifinals contra Xàbia (primer del grup B) i Polop s’amidarà a Benimantell (campió del grup C).