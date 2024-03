Hubo un tiempo en el que no había mascletà el 1 de marzo

Los disparos en la plaza del Ayuntamiento eran muy diferentes hace apenas una generación. No había jaula de seguridad, no había calles de evacuación y ni siquiera había disparos todos los días. Y es que el programa de festejos ha evolucionado. Poco, pero hoy en día nos sorprenderían las fechas de una fiesta no tan lejana en el tiempo. En 1986 empezaron el 4 de marzo, pero antes aún había muchas menos. Ese mismo día, asómbrense, se había inaugurado la Exposición del Ninot. Y la Nit de Foc no era el 18...

Fallas Levante con Moisés Domínguez

Cada semana Moisés Domínguez te acerca lo más relevante del mundo de las fallas con su particular estilo. El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple Podcasts, Amazón Podcasts o YouTube. Y todos los viernes un nuevo episodio.