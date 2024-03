Hablemos de la Sección Especial

Una máxima del periodista es que no puedes estar en los dos lados de la trinchera. Que no puedes opinar de algo cuando eres arte y parte.

Yo, como ni soy arte, ni soy parte, ni lo quiero ser, me puedo permitir sin atadura de ningún tipo reflexionar alguna cosa sobre lo sucedido este año con la Sección Especial. Se podían haber tomado medidas en aras a la prudencia en la confección del jurado, seguro. Pero que también había mucho cava en la nevera antes de empezar, también. Las Fallas ganan el 16, ni antes ni después; hay que verlas de forma desapasionada y hay que despegarse de afecciones y desafecciones.

Seguro que la confección del denostado (para algunos) jurados podía haberse hecho mucho mejor. No cabe duda. Pero la sobreactuación también ha alimentado la decepción posterior.

Sólamente pongámonos en el supuesto más estridente. Vale: l'Antiga no gana. Reunamos en una mesa a los que más se había escuchado, Exposición y el Pilar, para los que no valía otro supuesto que no fuera la victoria. ¿Quén debería ganar? ¿O estaríamos ante otra injusticia?

