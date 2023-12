Les recomanacions literàries de 2023 en valencià de Joan Carles Martí

La saludable literatura pròpia està en un impàs, a l’espera de qui sobreviurà a una edició sense concertar. Mentrestant, Martí Domínguez, fa en Del natural un ample recorregut per la història de la pintura tenint com a fil conductor la percepció de la natura. Un autèntic humanista, a l’espera d’un 2024 on tornen també Manuel Bauxali i Joan Benesiu. El llenguatge acurat d’Urbà Lozano sorprén amb una novel·la històrica. Igual que la reflexió sobre el futur de la literatura, de la crisi climàtica, del poder dels mitjans, i de les sempre difícils relacions entre la ciutat i el món rural. A més cal saludar propostes com la de Josep Vicent Miralles amb Estiu (Lletraferit) o l’assaig de Ferran Archilés Ofici de moralista (Afers).

Del natural Martí Domínguez Edicions 62. 19,90 € Des de la representació d’un corder per part de Giotto fins a les dones de Gauguin pintades a la Polinèsia, passant pel renaixement italià i flamenc i pels pintors romàntics i impressionistes, l’autor reflexiona sobre com la natura ha estat en cada cas interpretada i pintada, incloent-hi dins d’ella l’estudi del paisatge i de la mateixa naturalesa humana. Un assaig que descobreix sorprenents lectures de les obres d’art. D’un silenci antic i molt llarg Urbà Lozano Bromera. 20,95 € La crònica de dues nissagues d’Alginet marcades profundament per la Guerra Civil. Dues trames argumentals que s’aniran descabdellant i entrecreuant amb el rerefons d’un enfrontament bèl·lic que va afectar els qui el van viure, però també els descendents, fins a la quarta generació. Una novel·la que recorre el segle XX fins a arribar als nostres dies, resseguint els passos de dues famílies marcades per les seqüeles d’uns esdeveniments cabdals. n Els subtítols del desig Agustí Clua Vincle. 22,00€ Febrer de 2019. Mentre el país viu en la incertesa sobre el seu futur, dues dones i un home es troben en una habitació d’hotel per a envestir tots els ressorts del plaer, en una nit que marcarà del tot les seves vides. Allí es forja una història d’amor i de passions, d’enyors i de melangia, de futurs ressentiments i revenges. Argila i calç Elvira Cambrils Bromera. 20,95€ Amina és una de les milers de dones djiboutianes que ha patit la infibulació femenina: un tipus d’ablació en la qual s’extirpen el clítoris i els llavis majors i menors i es cus la vagina. Per si fora poc, després de l’operació és violada i queda prenyada. Decidida a fugir cap a França, on pensa que les dones tenen els mateixos drets que els homes, inicia un viatge en el que travessarà tota Àfrica. Les vicissituds de la vida la portaran a treballar per a Blanca Miralles, una dona major que necessita ajuda a la llar i que en un primer moment no es sent massa còmoda.. Contracció Raquel Casas Agustí Bromera. 16,95 € Uns poemes que exploren les múltiples capes de la nostra existència alhora que conviden a reflexionar sobre les contradiccions de la naturalesa humana, sobre les decepcions i, en última instància, sobre la complexitat i fragilitat de les relacions personals.