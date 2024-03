Josué Beitia: "Esto lleva mucho sacrificio, son muchas horas en el taller y sin dormir"

¿En qué momento se dio cuenta de que estaba ante un proyecto ganador?

Hombre ... eso nunca. Lo principal era hacer un buen trabajo. Sobre todo, que quedase contenta la comisión, ya que era el primer año para mí. Al final es difícil estar en la Sección Especial por la presión que te metes a ti mismo y porque compites contra otros talleres muy fuertes con gente muy buena. La verdad es que el premio ha sido una alegría enorme tanto para la comisión como para mí y mi equipo, que lo ha dado todo.

Usted había ido subiendo de categoría poco a poco. ¿Cómo es llegar a Especial y ganar?

Aún no me lo creo. Aún lo estoy asimilando. Ayer me enteré de los premios plantando en Alzira. Todavía estoy asimilándolo todo.

¿Cómo recuerda el momento en el que le fichó l’Antiga?

Con muchísima ilusión. La meta de todo artista es llegar a la máxima categoría. Tenía que aprovechar el reto y creo que lo he hecho. Ahora, a seguir creciendo profesionalmente y a ver qué tal el año que viene.

Usted no procede de familia de artistas falleros. ¿De dónde le viene la vena artística?

La verdad es que de pequeño siempre me gustaba trabajar con las manos. Lo que más me llamaba la atención era la pintura. Y las fallas siempre fueron un mundo que me interesaba. Tuve la suerte de que un gran amigo que también es artista fallero, Fernando López, me introdujo en el mundo de las Fallas en el taller de Vicente Llácer. Desde ahí empezó mi andadura como artista fallero. Y la verdad es que muy contento y muy feliz.

Este año han ido de tapados y al final han adelantado a Exposición y El Pilar.

Sí, la verdad es que el último día con toda la falla plantada escuchábamos el runrún de que podíamos entrar en el podio y que había muy buena falla. Entonces, siempre vas con esa ilusión de ... ¿y si pasa?. Pero realmente nunca piensas que vas a ser el primero y menos el primer año porque al final esto es complicado.

¿Porqué cree que ha ganado?

La verdad es que no sabría qué decir porque al final hay buenos trabajos. Es una cuestión del gustos del jurado, que elige una cosa u otra. No puedo decir en qué se han decantado porque la verdad es que no lo sé.

Hay gente que dice que ha influido en el triunfo el siniestro de Campanar. ¿Qué le diría a esa gente y qué supone el premio para el barrio?

Yo creo que no se debería de mezclar una cosa con la otra. Creo que hemos hecho un esfuerzo todos. Tanto la comisión como nuestro taller. Al final se han decantado por una cuestión de gustos. Respecto al barrio, al final va a disfrutar del premio a una buena falla.

Ahora que está en Especial, ¿le da vértigo la ampliación del taller?

Cuando firmé con l’Antiga ya tuve vértigo. Ahora lo complicado es mantenerse. Hay que tener los pies en el suelo. No por ganar eres el mejor ni por perder eres el peor. Yo tengo los pies en el suelo. El año que viene sigo en l’Antiga con un proyecto ilusionante. Creo que también va a sorprender el proyecto.

También ha ganado el Ninot Indultat, ¿qué supone?

Ha sido un año redondo. Ha sido el Ninot Indultat y el primer premio de la Sección Especial. Aún no tengo ni palabras. Al final sabemos el sacrificio que lleva esto. Son muchas horas en el taller. Cuando se planta la falla se ve todo bien, pero dentro hay muchas cosas que pasan. Los últimos meses son de estar sin dormir y con muchos nervios.

¿Qué ha sido lo más complicado de la falla ganadora?

El riesgo que hemos metido arriba por el aire. Sabíamos que el cruce en el que estamos corre mucho el aire y queríamos jugárnosla. Nos la hemos jugado y ha salido bien. Menos mal que no ha hecho aire estos días. Pero bueno, ha salido todo bien. Así que muy contentos. Sobre todo por mi gente, mi equipo, que son los que lo han dado todo. Estoy muy orgulloso de ellos.

Usted es muy joven. ¿Qué consejo le daría a la gente que empieza?

El que se mete en este mundillo lo tiene que tener muy claro. Le tiene que gustar mucho porque es mucha dedicación. Si quieres estar en las secciones altas como Especial o Primera conlleva mucho sacrificio en el taller. Tienes que tener la cabeza muy amueblada porque al final mueves presupuestos muy altos. Necesitas muchos profesionales en el taller, lo que al final conlleva un gasto muy alto. Lo tienes que tener claro desde el principio. No debes perder la ilusión, aunque los artistas estemos sufriendo económicamente por los gastos de los talleres. Ahora con las inspecciones (de Trabajo) estamos padeciendo mucho, pero debemos seguir adelante.