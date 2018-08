Levante y Madrid jugarán la final del Cotif femenino tras igualar sin goles

Levante UD y Madrid CF jugarán la final del Cañamás Naranja COTIF Femenino al igualar sin goles en el partido que les enfrentó en la última jornada de la fase de grupos. A las levantinistas les valía el empate para no esperar al resultado de Marruecos. Las de la capital de España, ya clasificadas, se jugaban solo terminar como campeonas de grupo. El empate también les sirvió.

La primera parte fue de dominio alterno. Ambas formaciones se empleaban a fondo para llegar con peligro al marco rival, pero las defensas, bien colocadas, impedían cualquier incursión con peligro. Las primeras aproximaciones llegaron del lado madrileño, aunque sin llegar a alarmar a la cancerbera Sandra. Más cerca de abrir la lata estuvo el Levante con un disparo de Carol que rechazó la meta Silvia. Acto seguido, la jugadora del Madrid Corina se marchó por velocidad de su marcadora por banda izquierda para centrar al segundo palo buscando a Laura Fernández, pero la atacante no llegó a rematar por poco. El conjunto granota vio las orejas al lobo y reaccionó. Zorzona, en el minuto 28, sirvió un libre directo que se perdió sin peligro y Nerea probó suerte desde fuera del área. Los últimos instantes del primer acto fueron de color azulgrana, aunque el partido se marchó al descanso con el resultado inicial.

Tras la vuelta de los vestuarios prosiguió la misma tónica, con una Levante que se adueñaba por momentos del esférico y un Madrid que no se dejaba encerrar, saliendo a la contra con peligro. Zornoza lo intentó desde la parte derecha de la frontal del área, a pierna cambiada, buscando la escuadra con una exquisita rosca con la izquierda, pero su disparo no encontró portería. Acto seguido, Carol probó suerte desde lejos con un disparo que murió a las manos de Silvia. Los cambios que efectuó el Levante dieron un nuevo aire al equipo de Orriols, que terminó adueñándose del balón. Jessica Silva fue un quebradero de cabeza para las defensoras del equipo de la capital de España con sucesivas internadas por banda izquierda y Nerea y Alharila protagonizaron la jugada de partido al servirle la primera a la segunda un espectacular balón de cuchara para que esta empalmara dentro del área, pero la cancerbera Silvia desbarató la ocasión con una excelente intervención. Las levantinistas lo tenían todo a favor para adelantarse y rozaron el tanto con una jugada colectiva que terminó con el balón golpeando en la madera. Anama contó con un libre directo para el Madrid, pero su disparo no encontró portería. En las postrimerías, de nuevo el Levante rozó el triunfo, pero el resultado ya no se movió.

Levante UD: 1 Sandra (13 Paraluta, m. 36); 3 Ruth, 6 Maitane, 11 Corredera (25 Durán, m. 60), 12 Zornoza (32 Arce, m. 60), 14 Nerea (29 Tania, m. 60), 16 Aivi, 17 Alharilla (34 Sara, m. 60), 21 Carol (31 Bea, m. 47), 26 Lena y 30 Paula Tomàs (20 Jessica Silva, m. 36).

Entrenador: Joaquín García.

Madrid CF: 25 Silvia; 4 Noelia Villegas (3 Anama, m. 45), 5 Barroso (6 Ainhoa, m. 45), 7 Belén (10 Alba Mellado, m. 58), 8 Irene, 9 Mari (14 Analu, m. 58), 11 Carol (6 Alexandra, m. 58), 18 Corina, 22 Laura Fernández (24 Laurita, m. 58), 27 Paula Herrero y 42 Yasmín (17 Laura del Río, m. 58).

Seleccionador: Miguel Ángel Quejigo.

Goles: No hubo

Árbitro: González Fuertes. Amonestó a Carol por el Madrid.

Incidencias: Séptima jornada del Cañamás Naranja COTIF Femenino. Partido disputado en Els Arcs ante 1.500 personas.