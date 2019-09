«Tenemos una masa forestal adulta que es un polvorín»

Los expertos alertan del riesgo de que se produzcan grandes incendios, como el que acaban de sufrir las Islas Canarias, en cualquier sitio y en cualquier época del año. ¿Falta inversión en prevención?

Las cifras dicen que no, porque últimamente están aumentado. Antes, en legislaturas anteriores, estaba constatado que se gastaba más en extinción que en prevención, cuando debe ser lo contrario, hay que prevenir para no gastar en extinción. Los datos de esta legislatura pasada a nivel autonómico reflejan que se han destinado más recursos a la prevención. Por otra parte, a parte de inversión, hay que tener en cuenta el abandono que hay del monte. Hoy no hay pastoreo que elimine el sotobosque, no hay aprovechamiento de recursos como antes... eso ha comportado que en estos cuarenta años la masa forestal está muy adulta y en caso de un incendio puede ser un polvorín.

El Ayuntamiento de Alzira dejó la pasada legislatura sobre la mesa el plan de usos del paraje Murta-Casella, que contemplaba la posibilidad de regular la afluencia de público. ¿Cómo se vesde desde el Vacif?

El Vacif tiene un delegado en el Consell de Medi Ambient y nuestra posición es a favor de la protección de la Murta y la Casella, lo que no tiene por qué ser restrictivo.

¿Cuáles son los objetivos de su mandato como presidente del Vacif?

Las prioridades de la nueva directiva son organizar administrativamente el Vacif, tener un canal oficial con las Administraciones; a nivel de socios, conseguir que todos tengan la formación que exige el decreto y que puedan hacerla en Alzira sin tener que desplazarse. También mejorar la imagen hacia el exterior, conseguir acuerdos con las grandes empresas para que colaboren, ya que pueden lograr mejores precios en equipos de protección individual, por ejemplo, a través de sus proveedores y conseguir visibilización hacia la gente. A través del convenio que tenemos con el ayutamiento, destinar los recusos que nos dan para ir renonvando los medios que tenemos.