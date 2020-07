Óscar Torrado (PP): "No me he marchado al grupo mixto, me ha echado el alcalde"

El edil de El Perelló Óscar Torrado ha salido al paso de las acusaciones que aseguraban que había anunciado su paso al grupo de no adscritos por discrepancias con Botella al anunciar su intención de incorporar al gobierno municipal a la vocal del PSPV-PSOE Amparo Fernández. El vocal perellonero, ya sin sueldo ni delegaciones, asegura que "en ningún caso me he marchado al grupo mixto, he sido expulsado por el alcalde, Juan Botella, quien me ha relegado de mis funciones al no estar de acuerdo en todas y cada una de sus decisiones".

El alcalde de El Perelló retiró las delegaciones del edil de deportes y servicios municipales tras votar en contra la decisión de Botella de sumar a la socialista "como una clara maniobra política porque su primera intención era la de eliminar del equipo al miembro de Ciudadanos, José Ferrer. La incorporación de Fernández, con quien el pueblo sabe perfectamente que no tenía una buena relación personal, solo pretendía evitar quedarse en minoría al deshacerse de Ferrer", indicó Óscar Torrado antes de defender el trabajo realizado por el vocal de Ciudadanos (Cs) desde la formación del gobierno, hace ahora poco más de un año.

La fractura entre el acalde y el edil perellonero empezó a materializarse en los últimos meses tras varias desavenencias entre ambos en el proceder del consistorio de la entidad menor a causa de la crisi sanitaria. "Después del estado de alarma, el alcalde se negó en rotundo a abrir el polideportivo municipal, abrir un pàrquing o a ampliar el número de mesas en las terrazas de los bares y restaurantes como se ha hecho en Sueca. Cuando le di mi opinión al respecto se refirió a su autoridad como alcalde y me dijo que no era nadie, que solo era un simple concejal y que cuando quisiera decidir que me presentara para alcalde".

Torrado también apunta que sus opiniones "no eran escuchadas, me dejó sin voz ni voto. Como le dije en el último pleno, no soy ningún palmero, solo quiero defender los intereses de los ciudadanos del Perelló. Cuando llegábamos a las juntas de gobierno el alcalde ya lo tenía todo aprobado de antemano, no nos daba la oportunidad de debatir ni de aportar nada. Y en cuanto intenté dar mi opinión razonada en algunas de sus decisiones me espetó que lo único que debía hacer era seguir la cadena de mando", asegura Torrado. Y apunta: "Se supone que estamos en una democracia, no en una dictadura, y más si somos del mismo partido". El hasta la semana pasada vocal del gobierno local fue relegado de sus funciones en un pleno extraordinario

Intentar hacer un pueblo mejor

El edil perellonero, que no está ni ha estado afiliado al Partido Popular, remarca que cuando entró en política su única intención era la de "intentar hacer un pueblo mejor, independientemente del partido con el que me presenté. Cuando, antes de las elecciones, presidía el club de fútbol local y vinieron a buscarme creí en el proyecto del Partido Popular y aposté por él porque pensaba que podríamos alcanzar el gobierno y llevar a cabo nuestros proyectos", explica Torrado quien indica que estuvo volcado en "llevar a cabo la construcción del nuevo centro cultural, un espacio necesario y que será muy importante para la población y para generaciones venideras".