CullerArts se prepara para una final internacional

Todo listo para conocer el o la violinista que será ganador del II Concurso Internacional de Violín CullerArts. Tres jóvenes violinistas de Ucrania, Francia y Letonia se disputarán este sábado 19 de septiembre la gran final de este certamen después de una semana de audiciones eliminatorias.

El jurado calificador del concurso dictaminó anoche que el ucraniano Roman Kholmatov, la francesa Magdalena Sypniewski y el letón Jevg?nijs ?epoveckis se jueguen el galardón en un concierto el cual actuarán con la Orquesta de València. Estas tres promesas del violín que han convencido a los expertos para ser los aspirantes a la victoria se dedicarán, mañana y pasado mañana, a preparar la gran final ensayando con la Orquesta de València.

Los tres han escogido para interpretar en la final el Concierto en MÍ menor OP 64 de Mendelssohn.

Las audiciones tendrán lugar en el Auditorio Municipal de Cullera a partir de las 19.30 horas y las entradas pueden adquirirse en www.agendacullera.com, en la Casa de la Cultura o en la misma taquilla del Auditorio Municipal. Cabe señalar que este año, como novedad, el Ayuntamiento de Cullera retransmitirá en streaming esta final.

El concejal de Actividades Musicales, Juan Carlos Alandete, ha resaltado que es consciente que la decisión del tribunal «no ha sido nada fácil por el alto nivel demostrado por estos virtuosos del violín».

Además, el también músico se ha mostrado convencido que el Concurso Internacional de Violín ya es una referencia en el panorama español y está consolidando su crecimiento internacional gracias al talento de los y las violinistas que vienen de todo el mundo. «El año pasado la ganadora fue una ucraniana y los otros finalistas fueron un madrileño y una alemana y este año la semifinal ya ha sido intercontinental», ha destacado el edil Alandete.

Más sobre los finalistas

Roman Kholmatov

Roman Kholmatov nace en Ucrania al 1994. Empieza sus estudios musicales a los 4 años

al Kherson Young Music School y después siguió en el Kiev Mykola Lysenko Special

Secondary Music School. Se licenció en Kiev Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine y después ha hecho estudios de máster como solista, intérprete de orquesta y de orquesta de cámara, así como de profesor. Además, actualmente está estudiando un máster de violín en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.

En cuanto a premios ha recibido primeros premios en el Third Chamber Music Competition I. Paderewski en 2010 y en el V Mirecourt International Violen de Francia; un segundo premio en el V Vasco Abadjiev International Violen Competition de Sofía (Bulgaria) y numerosos terceros en el "Silver bell" Uzhhorod del 2004, en "Accords of Khortytsia" Zaporizhia del 2010 y en el "First Eugene Ysaye International Violin Competition" de Liege (Bélgica). Además ha recibido premios especiales en el "First Oleh Krysa Violin International Competition" de Lviv (Ucrania) en 2013 y en el "Renaissance Music Contest – Festival" de Armenia en 2015.

Jevg?nijs ?epoveckis

Nacido en 1995 en Riga, Letonia, Jevg?nijs ?epoveckis recibió sus primeras clases de violín a los cuatro años. Ahora, estudia en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz con el profesor Boris Kuschnir.

?epoveckis es el ganador del XXVI Concurso Internacional de Violín Andrea Postacchini en Fermo, Italia, y del 3r Concurso Internacional de Violín Oleh Krysa a Lviv, Ucrania. También ha recibido numerosos premios especiales a la mejor interpretación de una

pieza virtuosa, de una pieza contemporánea y el premio del público en varios concursos.

Jevg?nijs fue seleccionado como artista del Vienna Konzerthaus's Great Talent y ha

actuado como solista por toda Europa, Israel y Nueva Zelanda.

Magdalena Sypniewski

Magdalena Sypniewski nace en Francia en 1996. Como violinista ha estudiado en

numerosas entidades como en el Conservatoire de Paris (CNSM) con Roland Daugareil, en el HFM of Berlin Hanns Eisler con Stephan Picard, así como un posgrado de música

barroca bajo las clases de Patrick Bismuto.

Entre otros premios, destacan los premios especiales de "Académie Ravel" en 2016 y en el Concurso Internacional Ginette Neveu de 2015.



Actualmente es concertino en la "l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire" y ha estado en la academia de la Orquesta de París. Desde el 2017 es invitada habitual a los festivales de música de cámara con el Sypniewski String Trío y también ha interpretado el concierto para violín de Mendelssohn con la "Chambre Symphonique" de Toulouse en 2017.