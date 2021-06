Proyectan otra gran planta solar entre Sumacàrcer, Navarrés y Chella

La lluvia de proyectos fotovoltaicos sobre la Ribera y la Canal de Navarrés no cesa. El último en ponerse sobre la mesa recaería sobre los términos de Sumacàrcer, Chella y Navarrés, concretamente, entre las zonas de Los Palleteros y el Pla de l’Alt. Según han apuntado varias fuentes a este diario, la planta solar fotovoltaica contará con una potencia de 120 mW, lo que la convertiría en la granja solar de mayor potencia de cuantas se han proyectado en el territorio de las tres comarcas en los últimos meses. Si se toman como referencia otras explotaciones solares de potencia similar, esta nueva infraestructura abarcaría una superficie de alrededor de doscientas hectáreas.

Se trata de una estimación que la empresa promotora, Harbour Energy, no ha confirmado. Los ayuntamientos de Chella y Navarrés, a día de hoy, no han recibido ninguna solicitud al respecto de esta nueva explotación solar, según trasladaron ayer sus alcaldes a este diario. El consistorio de Sumacàrcer, no obstante, sí celebró una reunión hace tres meses con representantes de Harbour Energy; según fuentes municipales, buscaban conocer la situación de los terrenos que ocupará la instalación fotovoltaica, y la predisposición de los propietarios para venderlos o alquilarlos.

Parte de la tierra de esta zona, junto a la carretera CV-560 que une Sumacàrcer con Navarrés, es de titularidad pública, pero la mayoría de las hectáreas que la promotora tiene bajo su punto de mira —al menos, en el caso de la localidad de la Ribera— están en manos de particulares. «De momento, no nos consta que ningún vecino haya recibido ya ofertas por sus terrenos respecto a este nuevo parque fotovoltaico, como sí ha ocurrido en otras poblaciones. El ayuntamiento, por su parte, no tiene prácticamente terrenos en esta parte de la sierra», comentaron fuentes municipales al respecto.