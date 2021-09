Un restaurante madrileño cocina la mejor paella del mundo en Sueca

Porr lo que respecta al resto de galardones, la mejor paella cocinada en el ámbito nacional fue a parar al El Trato gastrobar de Madrid, la mejor paella internacional para El Coraliense Restaurant de EEUU, la mejor paella de la Comunitat Valenciana fue para Arroceros La Mejillones de Benidorm y el premio a la mejor paella local recayó en esta edición en Fernandet.

La paella que finalmente resultó ganadora, el madrileño de Guadarrama, para los ganadores de este concurso, "para nosotros realmente ha sido un placer poder conseguir este premio y a partir de ahora nos vamos a convertir al menos a intentarlo los mejores representantes de Sueca en todo el mundo".

La edición 60+1 del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca prometía ser especial tras su suspensión el año pasado por primera vez en su larga historia a causa de la pandemia y sin duda alguna hay que catalogarla como un completo éxito. La Concejalía responsable del certamen gastronómico más antiguo de cuantos se celebran en España, realizó un importante esfuerzo para que la misma, y siempre bajo las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, el evento fuese de nuevo como lo era antes de la pandemia.

El decano concurso goza del reconocimiento mundial del sector, no sólo por ser el más antiguo de cuantos se celebran, sino porque, además, en cada edición aumenta la demanda de participantes.

El diputado de turismo y actividades musicales Jordi Mayor, destacar la importancia del concurso gastronómico de Suwca ya que "en la actualidad se ha convertido no solamente en un referente sino que además viene a potenciar de forma clara el mejor plato del mundo, la paella". Mayor ha destacado asimismo la importancia volver a la normalidad, siempre bajo las estrictas normas sanitarias, después de la pandemia, algo que ha quedado latente con el trabajo realizado desde el ayuntamiento de Sueca para que es concurso fuese un éxito".

Para Manoli Egea, concejal responsable del certamen “se trata de un evento de grandísima repercusión al que acuden participantes de diferentes países del mundo. Esta edición ha sido muy especial, no sólo por el carácter simbólico del aniversario, sino también por la complejidad a la hora de trabajar con un cierto grado de incertidumbre siempre presente. y que además, ha presentado novedades, como la exposición que durante toda la semana se pudo visitar en la sala Els Porxets y que recogía, con documentación y fotografías, los 60 años de vida de la 'Fiesta del Arroz de Sueca', adquiriendo un gran protagonismo el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca”.

Otra de las novedades que se ha incluido en esta edición, ha sido la iniciativa de la Concejalía responsable del certamen, con la colaboración del Gremio de Hostelería de Sueca y Playas, de crear 'PaellArròs – L'autèntica Paella als Restaurants de Sueca', gracias a la cual, un gran número de restaurantes de la ciudad ofrecen en sus cartas, durante todo el año, la paella valenciana siguiendo la receta original del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca para deleite de la ciudadanía y visitantes.

El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ausente en el acto por motivos personales, ya había mostrado su satisfacción por haberse podido celebrar la 60+1 edición del certamen, después de haber tenido que suspender en 2020 el tan esperado 60 aniversario.

La concejal Egea en representación del consistorio ha destacado que “Por todo ello, por el trabajo, tenacidad e ilusión que ha tenido que invertir todo el Ayuntamiento y, en especial el apoyo recibido por la Concejalía responsable del Concurs, esta edición ha llegado cargada de un gran componente emotivo por todo lo que hemos vivido". Manoli Egea ha manifestado su deseo de que "esta edición sea la primera de una nueva normalidad y, al mismo tiempo, que sea recordada como símbolo de unión y del compromiso fiel de este Ayuntamiento, y esta ciudad, con su certamen más estimado”.

Por lo que respecta a los premios que se otorgaban, además de los tres galardones a la mejor paella de la edición, se entregó un premio a la mejor paella cocinada por un restaurante local, autonómico, nacional e internacional.

Participantes

En la presente edición, han sido invitados a participar los negocios de hostelería y restaurantes de Sueca: Cuina de mare, Fernandet y La Granja. Por su parte, los concursantes de la Comunidad Valenciana fuerón: Asador Alfàbega (Alginet), San Pablo (Valencia), La Pepa Bluespace (Alboraya), La Arrocería de La Mejillonera (Benidorm), Chaparral (Serra), Tabick Lounge - Arrossos I Brases (Llombai), Hotel San Luis (Playa de Gandía), Casa Medieval (L'Ènova), Hotel Restaurante La Casa Blava (Alzira), Edelweiss take away (Villar del Arzobispo), La Cantina de Ruzafa (Valencia), Arrosos per emportar Pepi (Alcàsser), Juan XXIII (Benifaió) y La Salud (Valencia).

Procedentes de diversas comunidades autónomas acudian: Arrocería restaurante Casa Pepe Sanchís (Córdoba), El Gusto (Sevilla), El Muelle del Barrio Pesquero (Santander), Arroz&Roll - Los Arroces de Guillermo (Puertollano), Dixtinto (Jaén), Hipotel Playa de Palma Palace (Palma de Mallorca), I Love Paella Catering (Hernani), Casa de Andalucía (Pinto), El Trato Gastrobar (Madrid), Grupo Makkila (Madrid), Casa Moraleda (Madrid), Mesón El Copo (Cádiz) y El Madrileño (Madrid).

Por lo que respecta a la participación internacional, en esta 60+1 edición se contó con la presencia de Alikante 22 (México), El Coraloense, Ferdinando Campaniello (Italia), Paellas & Paellos (Perú), Restaurante Lo de Tere (Uruguay), Smoky Joe Caribbean Grill (Puerto Rico), Paellas La Moraleja y Tequila´s Mexican Grill (EEUU), Paella Party NJ (EEUU) y Grill Lander (México).

Paelleros de honor

En esta edición, se entregaron nuevamente los reconocimientos de Paelleros de Honor, en esta ocasión a título póstumo, a tres personas que mantuvieron una relación especial con el certamen: Francisco Segarra, alcalde de Sueca en 1961 y promotor del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca; Jacinto Perea, jefe de cocina del Hotel Astoria de Valencia y primer ganador del certamen en el año 1961; y la primera mujer ganadora del Concurs, Josefa Clar Beltrán.

Gran interés mediático

Una prueba de la repercusión del Concurso Internacional de la paella valenciana de Sueca ha llegado de la mano de los medios de comunicación los cuales han vuelto a participar en esta convocatoria. Cerca de 50 medios se han acreditado para poder dar cobertura a un evento que vuelve a tener mayor repercusión que incluso antes de la pandemia. La presentación del acto corrió a cargo del televisivo sube Cano Eugeni Alemany.