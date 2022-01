Aquest és un dels forns tradicionals de l’Alcúdia amb més història i encara en actiu, gràcies a Déu. I és que, desgraciadament, als nostres pobles cada vegada trobem menys forns artesanals, com el de Filo (que ara porta el seu fill, Jesús) i menys botigues d’alimentació, ja que han estat desplaçats per les grans superfícies, on hi ha de tot, sí, però on no hi trobem la proximitat i la familiaritat d’aquells comerços tradicionals, on els forners i els botiguers coneixen la clientela i on anar a pel pa (com encara passa al forn de Filo), no és només comprar el pa, sinó que és també la conversa i la confidència.

El forn del Baró de Petrés, del segle XV, que l’ajuntament d’aquesta vila ha adquirit (Levante, 16 de gener de 2022), és una mostra dels innombrables forns que han anat desapareixent al nostre país. Tots sabem que el pa és un dels aliments bàsics de la dieta mediterrània, juntament amb l’arròs, la fruita, les verdures, els llegums o l’oli, i per això el seu consum és molt important en la salut dels consumidors. El pa era tan important, que a l’Alcúdia, quan jo era menut, hi havia vint forns per a una població d’uns 8000 habitants. Pel contrari, hui, amb una població superior a la de fa 50 anys, d’aquells vint forns només en queden quatre: el de Filo, la Molinera, la Cinta i Vàquer, que ara porten els fills del “Luso”. El forn de Filo, a l’Alcúdia, és un forn tradicional i artesanal, amb 86 anys d’història, que ara porta Jesús Hernandis i que durant molts anys el van portar els seus pares, els entranyables Pepe Hernandis i Filo Vallès, dues persones molt estimades i, no cal dir, molt conegudes, a l’Alcúdia. El forn de Filo té una història llarga, ja que va ser el 1936, quan Joaquín Alapont i Alfonsa Hernandis, tiets de l’actual propietari, van comprar aquest forn a Emilio Boix. Aquest forn, un dels més tradicionals i més valorats de l’Alcúdia (i no només pel pa, sinó també pel cacauet, els merengues, els pastissets de moniato, les mones o les coquetes de cacau), està al costat d’on van viure els meus pares quan es van casar i molt a la vora també d’on viuen les meues germanes. Per això el forn de Pepe i de Filo, abans, i de Jesús, ara, és el forn de casa. I és que l’amistat que les meues germanes i jo mateix tenim amb Jesús el “pastissero”, ve de l’amistat dels meus pares amb Pepe i Filo i que ara mantenim i conservem amb el seu fill. El premi al forn de Jesús, atorgat el 2018 pel seu “pa roscà”, amb una de les 80 estreles als forns tradicionals, va ser un guardó que aquest mestre forner va rebre ben merescudament per la qualitat del seu pa. Un premi (semblant a la fidelitat dels clients d’aquest forn), que és un reconeixement al treball ben fet, d’un forn tradicional que atén els seus nombrosos clients, amb un tracte amable i cordial que no trobem a les grans superfícies. El pa que fa Jesús Hernandis (i els treballadors que l’ajuden, Emili, Milena i Isabel) és un aliment que els alcudians apreciem i mengem amb delit. Per això aquest forn, un dels més antics de l’Alcúdia, és un orgull per al meu poble. Dels vint forns que hi havia a l’Alcúdia els anys setanta, afortunadament, el forn de Filo continua viu i actiu, oferint als alcudians uns productes, pa i dolços, de gran qualitat, valorats i apreciats per una clientela que va més enllà de la Ribera Alta.