Lluvia de flores sobre la patrona

Pasaban exactamente 10 minutos de las seis de la tarde cuando los primeros falleros se asomaban a la Plaça Major de Alzira. La comisión más veterana, la de Sant Joan, fue la primera en recuperar la tradición desde que se suspendió la fiesta en 2019. Una inmensa imagen de la Mare de Déu del Lluch, patrona del municipio, presidía la plaza. Al ritmo del pasodoble «Valencia» de José Padilla arrancó uno de los actos solemnes más esperados por la población alzireña: la Ofrenda de Flores. Incluso con independencia del fervor católico, es la celebración que mayor emotividad concentra.

Pese a que la Covid-19 sigue presente en nuestras vidas, no supuso un impedimento para que la emblemática plaza de Alzira volviese a llenarse de público hasta los topes. Como tampoco lo supuso la constante amenaza de lluvia que, si bien hizo acto de presencia en dos momentos puntuales del inicio del acto, en los que las falleras, falleros y asistentes tuvieron que guarecerse bajo sus respectivos paraguas, en medio de gritos de sorpresa y carreras para resguardarse ante la repentina aparición del agua. Al igual que ocurría en la mascletà de mediodía, aunque pudieron más las ganas por disfrutar de la pólvora que de salir huyendo para no mojarse y la aglomeración que lo impediría.

Las inclemencias meteorológicas, si bien han deslucido la semana fallera, dejaron libre la tarde de la Ofrena para que las diferentes comisiones desfilasen, una a una, ante la patrona de Alzira. La emoción en los rostros de las falleras y los falleros al pasar delante de la Virgen era más que visible. Y no era para menos, pues to que no podían hacerlo desde 2019. Con ganas, fervor e ilusión, obsequiaron a la patrona con numerosos ramos de flores.

Poco a poco, las aportaciones florales conformaron el manto de la Viren del Lluch a medida que llegaban de manos de los miembros de las diferentes comisiones, anunciados a su llegada por los altavoces instalados para el evento. Un manto que confeccionaron los voluntarios, entre los que se encontraba el alcalde de la localidad, Diego Gómez, que contribuyó a la recogida de flores. Bajo una correcta coordinación, los voluntarios consiguieron realizar el ensamblaje de un peculiar collage floral que acabó por dar forma a la túnica de la Virgen. Como manda la tradición. Un mantón que volvía a hacer acto de presencia tras tres años de inactividad a causa de la pandemia.

Poco antes de las 20:30 horas finalizó la Ofrenda alzireña, la más larga de la comarca por el gran número de comisiones que participan. Un acto que simboliza gratitud, esperanza, pertenencia y valencianía que, tras 3 años, ha podido realizarse sin mayores complicaciones pese a la amenaza constante de precipitaciones que ha ensombrecido unas fiestas que los falleros se prometieron disfrutar como nunca. Y lo hicieron. Ahora, queda la cremà, con la que se pondrá punto y final al año del regreso de las Fallas. Toca ahora ponerse manos a la obra para preparar las que vendrán en 2023.

El agua no aguó la fiesta. El acto se realizó con total normalidad pese a la constante amenaza de precicipitaciones. 1 El resultado final del manto de la Verge del Lluch. F

2 En dos ocasiones, se sacaron los paraguas, aunque la lluvia no logró impedir el normal desarrollo de la Ofrenda en Alzira.

3 La coordinación del equipo de voluntarios fue crucial para el montaje de las flores en el mantón F

LA OFRENDA MÁS ESPERADA.

4 Una de las comisiones hace su entrada

5 La banda tocó diferentes pasodobles que dieron el toque musical al acto

6 Muchos desfilaron sin descuidar el paraguas F