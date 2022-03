Si las Fallas fuesen una mesa, la sátira sería una pata. Sin ella, se quedarían cojas. Las comisiones de Alzira nunca han tenido pelos en la lengua a la hora de criticar situaciones injustas o de retratar, desde una vis cómica, a su clase política. Aunque, quizás, el regreso de los monumentos a la calle ha sido algo descafeinado. O puede que las expectativas estuviesen demasiado altas. La comisión Avinguda Luis Suñer, sin embargo, ha sido el ejemplo de que de la sátira fallera no se libra nadie. De ahí que este año se haya llevado el premio a la mejor crítica local.

Nadie, en la literalidad de su significado. No hay político y/o partido de la ciudad que no se haya llevado su ración de sátira por parte de la comisión que ha plantado el mejor monumento de la Sección Cuarta. Con el cine como leitmotiv, la humilde falla retrata a derechas e izquierdas. Por ejemplo, dibuja a Sara Blanco y Ángel Aparisi, de Vox, como los protagonistas de «El jorobado de Notre Dame», aunque el título ha cambiado para la ocasión a «El xeperut de Notre Alzira». Sobre él, dice la crítica que es «quien quiere mandar en la sombra». Por encima de Ricardo Belda, el único edil de la formación ultraderechista en el consistorio. A Belda, en cambio, se le caricaturiza como el menudo Maestro Jedi Yoda.

Con reluciente armadura luce el Partido Popular. La figura del caballero porta un retrato en el que se ve a la exalcaldesa Elena Bastidas, a quien, sin duda, la formación conservadora echa de menos en clave local. «Hi ha pel·lícules que ella soles s’ha muntat i la xica és que xarra més que alena; ‘ocho guerreros’ que deixa a la ciutat i a València conviu la directora Elena», reza uno de los carteles junto al «ninot».

Y si hay mensajes para la oposición, no faltan para el gobierno local. La comisión no se olvida del movimiento con el que el PSPV apartó al que era el número dos de su lista electoral, Alberto Yago, para que Fernando Pascual pudiese ser concejal ya que la formación socialista solo obtuvo tres escaños en las últimas elecciones, su peor resultado. Pascual, Yago e Isabel Aguilar conforman un cartel con la estética de «El Padrino». Aunque en esta ocasión la película se titula: «Pascual, el regreso». En él se puede leer la célebre fase «le haré una oferta que no podrá rechazar». La ironía es incluso mayor si se tiene en cuenta que la figura política de Pascual no se entendería sin el movimiento vecinal que lideró, precisamente, en la avenida Luis Suñer contra la gasolinera, que registró fugas y hasta hace escasos meses no se ha desmantelado. Posteriormente se convertiría, según el símil de la falla, en el Corleone que dirigiría los hilos del PSPV alzireño.

Tampoco se libran los concejales de Compromís. Del alcalde, Diego Gómez, se dice que ha hecho «muchos amigos en la Vila». Se incluye una foto junto al párroco de Santa Catalina, Enrique Masiá, que figura como monumento junto a la torre gótica, recientemente reparada de urgencia y que ha generado ciertas tiranteces entre gobierno y párroco. Otro edil al que se le compara con una producción audiovisual es Albert Furió, que, como responsable de Hacienda, protagoniza «Trenta monedes. A la fira no vages si no tens diner...». Con una doble referencia, por un lado, a la serie de HBO «Treinta monedas» y, por otro, a la película «El lobo de Wall Street», de quien copia el cartel. También satiriza la falla con el concejal de Cultura, Alfred Aranda, por su «prou económica» reforma del Gran Teatre. O con el «Cacauet».

Avenida Luis Suñer tiene sátira para todos. Sin distinciones. Un ejercicio sano de crítica social y humor que no muchas comisiones han realizado, al menos en tanta profundidad este año. La mejor falla de 2022, por ejemplo, rescata referencias a la crisis de la agricultura o a la delicada situación de las empresas por la crisis sanitaria. Vigentes, pero no exclusivas del ámbito local.

Un reflejo humorístico de la política local. La mejor crítica de los asuntos alzireños de este año la firma la falla Avinguda Luis Suñer, que satiriza contra toda figura política, sea del partido que sea. 1 «Ninot» de uno de los «guerreros» que Elena Bastidas dejó en Alzira tras su periodo como alcaldesa. 2 El cartel de «El Padrino» con Fernando Pascual como principal protagonista.

3 Ángel Aparisi protagoniza «El xeperut de Notre Alzira» F