Alzira y Càrcer se despiden de la temporada al caer en la Copa Valenta

La última jornada de la fase grupal de la Copa Valenta sirvió de despedida de la temporada para los equipos ribereños. El Alzira no pudo sumar puntos y sucumbió por goleada ante el Valencia C. Por su contra, el Càrcer, que dependía de sí mismo para conservar el liderato y acceder a la final, sumó un empate en Aspe que fue insuficiente y terminó como segundo.

No ha sido el del Alzira el mejor final de temporada. El conjunto de Sergio Mesa ha concluido la Copa Valenta sin puntos, sin goles a favor y con catorce goles en contra. Más que una competición para disfrutar e ilusionarse, esta Copa Valenta ha sido una tortura para las blaugranas, y prueba de ello fue la tercera derrota en otros tantos partidos, ésta por 0-5 frente al Valencia C en el último encuentro del Grupo A en el que ha terminado en última posición. Las bajas y las circunstancias provocaron que hasta tres jugadoras en edad cadete terminaran disputando un encuentro que el filial del Valencia, dominador de principio a fin, sentenció en un primer periodo en el que anotó tres goles. En los cinco primeros minutos de la reanudación las visitantes marcaron dos más con los que se cerró el marcador. La Eliana hizo pleno de puntos y se clasificó en primera posición por delante de Valencia C, Mislata B y Alzira.

El Càrcer sabía que dependía de sí mismo para alcanzar esa anhelada final con la que poner el broche a su gran campaña de debut en Liga Valenta. Se pudo avanzar en un primer periodo en el que tanto Yuliana Caile como Marta Lleó se toparon con el larguero. Las locales, ya sin posibilidades de alcanzar el liderato, no mostraron signos de regalar puntos ni acceso a finales y también se acercaron con peligro a la meta de Karen Murillo. En el minuto 25 se tuvo que retirar Paula González, en la que fue la primera mala noticia del primer periodo. La segunda fue un gol local que ponía cuesta arriba el encuentro. No se vino abajo el Càrcer que tras el paso por vestuarios avanzó líneas en busca de goles, pero el que llegó fue el segundo del Aspe aprovechando un robo a la hora de partido. Ni eso mató a las ribereñas que si algo han demostrado es que los partidos son largos y hay que madurarlos. Reaccionaron rápidamente para igualar el marcador en cinco minutos y creer en el triunfo: primero Marta Lleó se hizo con un rechace de la portera y recortó distancias justo antes de que Yuliana Caile estableciese las tablas. Ya no se movió más el marcador pese a los intentos desde la frontal del área y a balón parado. El empate igualmente dejó al Càrcer líder a la espera del resultado del Levante C – La Nucia, un encuentro que llegó al minuto 90 con empate a dos –resultado que le valía al Càrcer- y que terminó decantándose hacia el lado nuciero en los instantes finales, con el premio del acceso a la final para las alicantinas en el tiempo de descuento.