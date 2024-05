Los dos candidatos a presidir la UD Alzira apuestan por renovar a Marc Garcia

Si otra oferta más suculenta deportiva o económicamente no lo impide, Marc Garcia Puig será el entrenador de la UD Alzira la próxima temporada. Los dos candidatos a la presidencia, Juan Antonio Sanjuán y Carlos Cuenca quieren que continúe al frente del primer equipo. El conjunto azulgrana ha finalizado la liga en la octava posición, salvado en la penúltima jornada. “Le doy mucho valor a la temporada. Hemos hecho un campañón porque nos tuvimos que sobreponer a muchos problemas. Se lesionó el portero que era uno de los capitanes en la jornada 2, salieron otros dos en Navidad -Pitu y Marenyà-, y hubo cinco bajas más, una superimportante como Alfaro, lo que supuso un proceso de reestructuración. Pese a todo, hemos tenido momentos de un fútbol buenísimo”. El alzireño lamenta que “nos faltara suerte y eficiencia en la conversión en goles porque habríamos hablado de cotas mayores”.

Los azulgranas empataron a cero un último encuentro jugado a casi 30 ºC contra el descendido Manresa. “Me quedó mal sabor de boca porque no quería acabar así la temporada. La actitud sobre todo en fase defensiva fue muy mejorable. Después con balón tuvimos buenos momentos pero no lo jugamos lo suficiente como ha sido nuestra tónica toda la temporada”, analizó el ribereño. “Así y todo tuvimos cinco o sies ocasiones, pero faltó definición como toda la temporada que nos habría hecho acabar con 48 puntos, lo cual habría sido maravilloso. Fue una lástima”, añadió.

Para el último encuentro, alineó a Vicent Dolz en portería; dio descanso en defensa a Robert Costa y jugó con otros habituales: Abraham, Solbes, Bono y Nacho Vila que ha hecho un gran final de temporada. En el centro del campo volvieron Lado y Joaquín a los que acompañó Sala, flanqueados por Busquets y Tòfol, con Palacín en punta.

Buena ocasión

En la primera parte, Palacín gozó de una buena ocasión que obligó a la estirada de Hurtado. Después, de nuevo el meta manresano desbarató el uno contra uno del delantero alzireño que acaba la liga como máximo goleador del equipo. Dolz repelió un chut de Nil Garrido ajustado al poste.

La segunda parte empezó con el cambio de Sergio González por Busquets en la banda derecha. Los azulgranas contaron con una doble ocasión de Palacín y Sala que desbarató la defensa. Marc García sacó después a Laurel y Mángel por Lado y Abraham sin variar el esquema pero no hubo acierto blaugrana en los remates como el de Palacín, que se fue alto, tras centro de Sergio González. Koke y Gio refrescaron el ataque alzirista por Tòfol y Palacín, pero tampoco hubo mejores ocasiones. Dolz sacó con el puño un buen disparo de Dani Reina y un libre directo servido por Nil Garrido ya en el 91.

Al respecto de las ofertas que ha recibido Marc Garcia: "Parece ser que hay otros clubs que se interesaban -se hablaba del Europa y Sant Andreu-, pero no era ético hablar con nadie hasta acabar la liga. Esta semana intentaré desconectar”, concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo