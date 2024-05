Tres mil euros en premis per pintar a l'aire lliure a Alberic

Alberic acollirà diumenge que ve, 12 de maig, una nova edició del ja tradicional Concurs de Pintura Ràpida a l'aire lliure. L'ajuntament, promotor del certamen, ha volgut marcar enguany una temàtica conjunta per a les tres categories i ha apostat per convidar els artistes a reflectir en els seus llenços els aspectes que puguen interessar-los dels barris de la Glorieta i Mare de Déu dels Desemparats. En total, es repartiran 3.300 euros entre els guanyadors. Els artistes hauran de comunicar a l'organització l'espai on se situaran per a pintar.

Una vegada concloga el temps que se cedix als participants per a elaborar la seua obra, de 13.45 hores, i fins a les 14.00 hores, hauran de depositar les seues obres juntament amb el cavallet corresponent al Teatre Liceu. No podrà afegir-se cap classe de marc o revestiment. La lectura del veredicte i el lliurament de premis tindrà lloc a les 15.30 hores en el mateix teatre. Les inscripcions poden realitzar-se fins al divendres 10 de maig.

El concurs repartirà 3.300 euros entre els participants. En la modalitat de majors d'edat hi haurà un primer premi de mil euros. La modalitat B (de 13 a 17 anys) comptarà amb un primer premi de 150 euros per a gastar en material de dibuix i pintura, i la modalitat C (fins als 12 anys) tindrà premi de 100 euros per a gastar en material de dibuix i pintura. A més, s'entregarà un premi de 500 euros a l'artista local en la modalitat A.

Motivar els jóvens

L'alcalde d'Alberic, Toño Carratalá, va destacar ahir que l'ajuntament ha volgut fer partícips del concurs a tots els instituts de la comarca que impartixen el Batxillerat Artístic per considerar que estes iniciatives "són un plus de motivació per a les i els jóvens amb vocació artística". Les obres acaben repercutint en positiu en el municipi, que amb cada certamen amplia el seu fons patrimonial amb la firma d'artistes de renom.

Suscríbete para seguir leyendo