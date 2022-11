Una UD Alzira necesitada de puntos visita mañana Lleida once años después

Once años después, la UD Alzira visita el camp d’Esports de Lleida. Será mañana a las 17:00 horas. Ambos equipos llegan después de ser eliminados en Copa. Los ilerdenses fueron batidos por el líder de Segunda, el Alavés, por el resultado más habitual de los de la capital del Segrià, 0-1.

El conjunto que dirige Pere Martí es el Rey de los «Unos» ya que en sus diez partidos de Liga y el de Copa ningún equipo ha marcado más de un gol. Tras jugar contra el Alzira en 2011, el club de la Terra Ferma se refundó pero siguió jugando en 2ª B. En enero, volvió a cambiar de propietarios y jugó el play-off de ascenso. Esta temporada, con el mismo objetivo, los resultados no llegan. Suman seis partidos sin ganar y están dos puntos por encima del Alzira. Los errores individuales están penando el buen trabajo de bloque. «No entiendo cómo están en la parte baja», dijo el técnico alzireño, Marc García.

Pere Martí fue el elegido para jugar bien con un equipo joven con algunos veteranos. Destacan los centrales Figueras y Gaixas y el ex del Sabadell Óscar Rubio así como el nigeriano Quadri. A Marc le gusta el joven centrocampista ucraniano Svitiukha o Monterde, el puertosaguntino Monterde, que se enfrentó al Alzira cuando estaba en el At. Levante. Martí dispondrá de toda la plantilla. El mayor problema lo tienen en ataque con solo cinco goles marcados en diez partidos. También lo es el estado del césped del Camp d’Esports que no permite ver fluidez de juego.

El técnico alzirista confiaba en que Selfa pudiese llegar a este partido y, aunque no al 100 %, podría tener minutos. El que ha de esperar, como se preveía, es Carlos Moreno. Pulpón y Ramón, -por cuestiones familiares- pueden ser baja.

El árbitro del encuentro será el logroñés Millán Bárcenas Torres.