775 anys del pas del castell de Corbera a mans cristianes

Aquest any de 2023, el castell de Corbera torna a estar d’aniversari. Just fa ara 775 anys que el rei Jaume I va entregar la fortalesa andalusina de Corbera al primer alcaid cristià Ramon de Rocafull. Aquesta fortificació havia estat conquerida uns anys abans entre 1239 i 1240, com també ho havia estat la fortalesa de Cullera, mentre que Alzira passaria a mans del rei Jaume I en 1242.

El monarca havia dividit el castell de Corbera entre uns ballesters de Tortosa, però posteriorment en 1248, li fa entrega de la fortificació a Ramon de Rocafull: L’assentament núm. 2.539 del Llibre del Repartiment, recull la cessió que va fer el monarca al nou alcaid: «A Ramon de Rocafull, cinc-cents sous i el castell de Corbera, de manera que el tinga de per vida, que els cinc-cents sous els perceba de les rendes de Corbera, i que custodie el castell sense la despesa del Rei nostre. I mentre dure la guerra d’Al-Azraq, no estarem obligats a tornar-li la despesa del dit castell. En el setge de Llutxent, 15 de març».

Es compleixen 775 anys d’aquests fets. Definitivament, el castell i totes les terres de la seua jurisdicció, passaren a l’òrbita cristiana i és aquesta l’efemèride que cal recordar. Fou un moment clau en la història del castell i del poble de Corbera. La tradició i la cultura oriental donarien definitivament pas a l’occidental. On hi havia un minaret, s’erigia un campanar. El rei va manar també aquest any de 1248 la fundació de la parròquia principal de la jurisdicció del castell de Corbera, Sant Miquel, situada aquesta en una muntanya enfront del castell.

El rei Jaume I en la seua campanya militar en terres valencianes andalusines, es va veure obligat a pactar més d’una vegada amb les distintes aljames i en els alcaids dels castells o fortaleses per evitar així un vessament de sang. Aquests pactes amb les grans fortaleses feia que les altres de menor importància, les quals gravitaven envers la principal, arribaren també a un acord, evitant així un setge per part de les hosts del monarca cristià.

Cap al 1240, Jaume I decideix ocupar i conquerir les terres, viles i castells de la Ribera, la Safor i la Costera. Així, pren possessió de castells tan importants com Corbera, Cullera, Alfandech, Bairen (Gandia) i les ciutats i fortificacions d’Alzira i Xàtiva.

El castell andalusí i musulmà de Corbera que fins aquell moment havia estat en mans dels almohades i del rei de Balasiya (València), va passar definitivament a mans cristianes consolidant-se aquesta situació el 15 de març de 1248 amb la cessió de la fortalesa al primer alcaid cristià Ramon de Rocafull, tot i que la fortalesa havia estat entregada al monarca uns anys abans.

De seguida, començaren les obres i reformes en l’antiga fortificació andalusina, les quals continuarien en anys posteriors, adequant el castell a les necessitats dels cristians i després com a lloc, en el seu albacar, de la ubicació de la vila real cristiana de Corbera a partir ja de 1281.

El castell és el símbol de Corbera i el monument més representatiu del poble, seguit també pel noble edifici de l’ermita medieval de Sant Miquel, la qual també està enguany d’aniversari.

El castell en mans cristianes i l’edifici religiós, bastit al costat de les restes d’una torre andalusina, celebren els seus 775 anys respectius. Calia, per tant, donar a conéixer aquesta important efemèride, no solament per a Corbera sinó també per a la Ribera.