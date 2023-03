Ninguna de las tres imágenes robadas en El Mareny está entre las recuperadas

La Guardia Civil de Sueca ha devuelto a las parroquias de la Ribera Baixa las imágenes recuperadas tras la investigación que ha permitido detener a los responsables de doce delitos relacionados con los robos en iglesias, aunque ninguna de las tres obras desaparecidas en la parroquia de El Mareny de Barraquetes ha regresado a su pedestal. La iglesia de la Mare de Déu del Roser fue la que, muy a su pesar, abrió la oleada de robos registrada desde mediados de febrero.

«Hay pueblos que no descansarán hasta que no recuperen sus imágenes, la gente no está tranquila», comentaba ayer el párroco del Mareny, Cristóbal Castells, mientras emplazaba a la Guardia Civil a proseguir la investigación y «tirar del hilo» hasta descubrir el paradero de las imágenes que se hayan podido vender en el mercado negro. Como informó Levante-EMV, la Guardia Civil ha detenido a una pareja de Riola por robo con fuerza en hasta ocho iglesias y ermitas y está investigando por receptación a otros dos hombres, propietarios de una tienda de antigüedades, que compraban estas obras.

No ha trascendido ni el número exacto de imágenes cuya sustracción había sido denunciada ni el de obras recuperadas. En base a los testimonios recabados por Levante-EMV, se trata al menos de catorce piezas sustraídas, si bien esta relación incluye imágenes robadas algunos meses antes en Sueca, acciones que al parecer no se habrían podido atribuir a los detenidos. La Guardia Civil atribuye a los detenidos los robos cometidos en El Mareny, Corbera, Polinyà, Fortaleny, Riola, Cogullada, Simat de Valldigna y Xeraco. A la relación faltarián añadir las imágenes sustraídas en estas dos localidades de la Safor, acciones que no habían trascendido.

En el caso de la iglesia del Mareny, los autores del robo perpetrado en la noche del 13 de febrero se llevaron una Inmaculada de unos 75 centímetros que se encontraba en el altar mayor y otras dos imágenes más pequeñas, una de la patrona de Sueca, la Mare de Déu de Sales, y otra de Sant Blai que desaparecieron de la sacristía.

Obras no recuperadas en Polinyà

Por lo que respecta a la iglesia de la Santa Cena de Polinyà, la Guardia Civil ha recuperado la reliquia de Sant Sebastià, la imagen de Santa Llúcia, también la de la Mare de Déu dels Àngels y un del Niño Jesús que se expone en las celebraciones de Navidad, pero no la de la Inmaculada del siglo XIX, ni tampoco la naveta de plata para el incienso, del siglo XVIII, que se presume uno de los elementos más valiosos robados.

El párroco de Polinyà confirmó ayer que tampoco ha aparecido una segunda naveta, ni la caja de la llave del sagrario «que es de metal y no tiene ningún valor», ni el «porquet» de Sant Antoni. «Confío en que se acaben recuperando porque hay piezas que están en el catálogo de la Generalitat Valenciana», indicó Javier López, quien señaló que todas las imágenes recuperadas presentan algún desperfecto, aunque no son graves.