De astronauta, médico o cantante, a querer ser «influencer». Ese es el nuevo sueño de los niños y niñas que piensan que todo son regalos y vacaciones pagadas. Pero en realidad es una nueva profesión cuyas bases todavía están en construcción. Un «influencer» es un creador de contenido digital que se vale de la credibilidad, voz e influencia para recomendar, generalmente, productos y servicios dentro de un mismo nicho de mercado. Se cree que la profesión que oscila entre la comunicación y la publicidad es una de las mejores retribuidas hoy día y te permite trabajar desde cualquier sitio.

Sin embargo, las grandes urbes se han convertido en refugio de las creadoras de contenido que se mudan entre tanta polémica en busca de un futuro laboral. Esto se debe a que el contenido tiene que captar la atención de los usuarios de diversas plataformas. Está claro que las grandes marcas y empresas están en las principales capitales, pero estilos de vida hay por doquier y para conectar con el público se necesita en gran medida la empatía y cercanía. No obstante, trabajar desde un entorno más alejado a esta realidad «influencer» y con menos masa demográfica colisiona con pasar desapercibidas grabando por las calles.

De la Ribera han emigrado grandes creadores de contenido como @Uyalbert (139k) de Alzira, @chorizamay (161k) de Guadassuar, o @Marruyt (465k) de Algemesí. Pero hay otras que se quedan, van y vuelven, o regresan.

Lucía Balaguer es una alzireña que ya es independiente económicamente a sus 19 años gracias a aquello por lo que la criticaban: «Se burlaban de mi por creerme influencer», comenta, y eso fue lo que hizo: «Conseguí seguidores por actuar como si ya los tuviera». «Compartía mi vida y las cosas que me gustaban hasta que mis contenidos empezaron a viralizarse», señala Balaguer.

La creadora de contenido de moda y belleza se ha mudado a otra ciudad para estudiar Periodismo y se ha dado cuenta de que es «mucho más fácil» crear contenido allí por el «anonimato» que ofrecen las grandes poblaciones «donde no eres ‘la hija de’ o ‘la prima de’». Balaguer cuenta que cuando vuelve los fines de semana a su localidad le dicen: «Ay has cambiado, ahora eres 'influencer'». A pesar de las críticas que le llegan, que «nunca son a la cara», ella se alegra mucho de regresar a su ciudad «porque es donde están mi familia y mis amigos», manifiesta la comunicadora.

En la Ribera, Lucía Balaguer suele colaborar con salones de belleza, e incluso con los reconocidos festivales de música de Cullera, pero garantiza que fuera le llaman para más eventos. Ella ha demostrado que sí es posible abrirse un espacio en este mundillo desde casa, sube fotos en la piscina de su chalet, en rincones de su casa o incluso por las calles de Alzira. Además, utiliza su procedencia valenciana y amor por las fallas para crear contenido que ayude a divulgar la fiesta, como los famosos vídeos «vístete conmigo» en edición «de fallera».

Este contenido también lo distribuye otra creadora de Alzira, Julieta Betancor, en su cuenta de TikTok @pauli_julieta que tiene con una amiga en la que este año ha enseñado momentos clave de las fiesta como la «plantà», la entrega de premios del municipio o cómo es llevar el pelo de fallera. Los vídeos recogen cientos de miles de visualizaciones e incluso fueron invitadas por Joan Ribó a grabar un vídeo con él.

La también alzireña Lola Martínez comparte la sensación con Balaguer: «Vivir en una ciudad pequeña te limita mucho a la hora de crear contenido y de asistir a eventos, ya que no los hay». La comunicadora de moda, 'lifestyle' y viajes explica que vive en una situación de «intentar estrujar al máximo la creatividad para mantenerme activa en redes». Acaba de terminar su carrera en Pamplona y asegura no poder volver porque «todo está en Madrid» y afirma que no es solo «cosa de Alzira». A las creadoras de la comarca lo que más cerca les queda para poder explotar su contenido es València. Martínez señala que la ventaja que ella encuentra en los pueblos de la Ribera es «la tranquilidad».

«Quizá una persona que disfrute más la calma en su vida sabe aprovecharlo. También depende mucho del tipo de contenido que crees», relata la recién graduada. La «influencer» de estilo de vida hace referencia a otro tipo de perfiles, como el de divulgación científica de @ladyscienceofficial por Teresa Arnandis, la doctora en Biomedicina con 730.000 seguidores en TikTok que reside en l’Alcúdia, o el de la escritora @lucia.tudela, que reúne a medio millón solo en su canal de Youtube.

Tudela abre su alma en cada poema y relato que comparte, graba su voz mientras interpreta su prosa en primera persona. La escritora que ha publicado ya cuatro libros de poesía narra que cuando empezó en Twitter sobre el 2013 «apenas tenía 17 años». «Comencé a escribir con mi nombre real como usuario, pero tuve que crearme otra cuenta bajo un pseudónimo por miedo y vergüenza. Me seguían amigos y familiares para preguntarme: ‘¿por qué has escrito esto?’ ‘¿Te sientes así?’, ‘Esto no deberías escribirlo’», lamenta Tudela. Aun que eso no la detuvo, ahora siempre firma con su nombre y apellidos desde que decidió pasar de las críticas y «priorizarse a ella misma».

Martínez se diferencia y afirma que no ha recibido críticas, lo que achaca a que no muestra su privacidad ni habla a través de las historias directamente con su público. «Eso hace que la gente te perciba más vulnerable y se toman la libertad para ofenderte en redes», expresa.

La poeta Lucía Tudela acaba de regresar de Madrid y asegura que para ella la localización no es relevante en su escritura. A diferencia de las creadoras, que piensan que su futuro está en grandes capitales, Lola Martínez mantiene que por su «tipo de perfil, podría aprovechar muchas más oportunidades en Madrid». Y no solo por ser «influencer», la comunicadora no se quiere dedicar plenamente a ello en el futuro, «para dedicarme al mundo de la moda». Lucía Balaguer admite que le gustaría volver a Alzira, y no vivir en una capital como Madrid, pero ve mayores opciones en ciudades más grandes, como València.