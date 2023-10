Ganar y ganar. Este es el único resultado que puede lograr la UD Alzira en los dos próximos encuentros, en que se enfrentará a dos rivales directos por la permanencia. En Cerdanyola la semana que viene y la Penya Independiente mañana domingo, a las 12, en Venecia. Finalmente -y como era previsible- no se podrá jugar el partido en el Luis Suñer Picó ya que el césped está demasiado tierno.

El equipo de Sant Miquel de Balansat, una pequeña parroquia de Sant Joan de Labritja de solo 2.200 habitantes, está celebrando su cincuenta aniversario con el primer ascenso a 2ª RFEF solo un año después de subir también por primera vez a 3ª División, tras pasar toda su historia en la Regional de Ibiza-Formentera. Su entrenador desde el martes es Mario Ormaechea, quien ha sido su técnico en las dos temporadas más exitosas de su historia y que por desavenencias con la directiva no renovó este verano. Ha sustituido a Iván Ruiz «cosa que no me gusta nada porque no he podido analizar su juego», comentó el técnico alzirista Marc Garcia.

La directiva se reúne con la plantilla para dar tranquilidad y ánimos para remontar un flojo inicio de temporada

«Por lo menos hemos visto su juego de la pasada temporada, que es completamente diferente al de Iván Ruiz», añadió. De ser muy ofensivos, sacando el balón jugado y con pases cortos, se pasa a un «juego directo, mucha intensidad y dando mucha importancia al balón parad», analizó Marc.

Plantilla renovada

El técnico barcelonés no podrá contar con los sancionados Revuelta y Rulo. Además, se ha encontrado con más de la mitad de la plantilla diferente a la que entrenó el año pasado, cosa lógica ya que algunos jugadores provenían de la etapa de Preferente.

En la UD Alzira la plantilla recibió el lunes la visita del presidente, Juan Antonio Sanjuán, y el vicepresidente Rafa Asensio para dar tranquilidad y ánimos para sacar la situación adelante. Con la victoria del Formentera este miércoles en el partido suspendido semanas atrás contra la Nucia, los azulgranas han bajado a la antepenúltima plaza. «Más que en el rival, nos hemos centrado en nosotros mismos para seguir creando más ocasiones de gol y volver a ganar», indicó Marc.

El alzireño no podrá contar con Marenyà, sancionado por la expulsión en Andratx. Quien ya puede tener minutos, bien sea como titular o desde el banquillo, es Tòfol, ya recuperado de su lesión y que «es muy generoso en la última fase del juego y hace mejores a sus compañeros. Todos hemos de dar un paso adelante para salir de esta situación».

La entrada única cuesta 10 euros. Los abonados podrán adquirir dos por 5 € cada una, los jóvenes nacidos entre 2003 y 2009 a 3 € y los nacidos a partir de 2010, gratis.