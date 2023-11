L’autor Paco Cholbi i l’il·lustrador Carles Arbat han guanyat el 8é Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna per la seua obra "El monstre Petorro".

El jurat, format per Anna Ballester, Pilar Martín, Verònica Aranda, Josep Gregori i Rosa Mengual, ha elegit l’obra per unanimitat, entre un total de 19 títols presentats, i ha destacat la qualitat i els detalls de les il·lustracions, així com l’humor i la temàtica del relat. El guardó, patrocinat pel Consorci Ribera i Valldigna, té una dotació de 6.000 euros.

L’àlbum premiat relata la història del monstre Petorro, que ha estudiat molt per arribar a ser un bon monstre i fer molta por, però que un dia descobreix que és un monstre diferent amb un superpoder que el farà molt famós. Així, aquesta història ens recorda que el camí cap a la felicitat no rau en la por i l’odi, sinó en l’alegria i l’amor.

Tots els membres del jurat coincideixen en el fet que és una obra molt completa i divertida que ajudarà els més menuts a superar les seues pròpies pors. Han destacat el joc que donarà la cançó inclosa en el text i la combinació del tema monstres amb l’humor que provoquen els pets.

«Amb aquesta obra he intentat reivindicar l’amor en general», ha assenyalat Paco Cholbi, que ha afegit que, en el transcurs de la trama, «es pot apreciar l’amor a la família i a les tradicions, l’amor als centres educatius i els seus docents, l’amor cap al bé comú i, també, l’amor propi».

Per la seua part, l’il·lustrador Carles Arbat ha afirmat que «il·lustrar aquesta obra ha estat un regal. L’humor sempre t’obre una porta a treure ferro a les coses i a explicar-les d’una manera més oberta. Estem en un moment en què ens fa falta riure. Tot és dramàtic i bastant desencoratjador. Falta esperança i aquest conte és un bri de color dins aquelles coses que ens angoixen».

«D’altra banda, aquesta és una d’aquelles històries que et permet recrear tot un univers més enllà del que pugui arribar a explicar el text. Aquesta, per a mi, és la gran virtut dels contes il·lustrats, i que el lector pugui passar-se estona observant les pàgines i imaginar què hi passa. Potser hi ha algun element que no s’hi explica, però que et fa connectar amb el que viu el personatge i el seu entorn», ha explicat Arbat.

Paco Cholbi (Xàbia, 1981) ha dut a terme una vida dedicada a l’educació, la música i la promoció cultural. Des del 2005, ha treballat com a mestre i, actualment, exerceix com a professor de Primària i Música al CEIP Graüll de Xàbia. Fora de l’aula, el seu amor per la lectura i la literatura infantil l’ha portat a treballar com a contacontes en el seu temps lliure, i així ha enriquit la vida dels més joves amb la màgia de les paraules i les històries.

Carles Arbat (Bescanó, Girona, 1973) va estudiar a l’Escola d’Art d’Olot, on s’especialitzà en disseny gràfic. Una vegada acabats els estudis va orientar la seua carrera cap al camp de la il·lustració, que és el llenguatge amb què se sentia més identificat. El seu treball professional se centra en l’àmbit editorial i educatiu, tant infantil com juvenil i adult. Ha il·lustrat llibres per a diverses editorials a escala nacional, europea i americana. També ha col·laborat en revistes com Cavall Fort i El Tatano.

Arbat és autor de nou àlbums il·lustrats entre els quals hi ha Vet aquí una nit de Reis, El Rei del Cul Vemell, Lletraferit o Volem que tornin les vaques boges! (Editorial Diálogo). Aquesta última obra va obtindre el Premi Llibreter 2005 en la categoria d’àlbum il·lustrat. Des del seu estudi continua il·lustrant projectes amb il·lusió a fi que els seus dibuixos puguen fer somriure, pensar i viatjar menuts i grans.