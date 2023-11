El retraso de Alzira en urbanizar el barrio sostenible acaba en el juzgado

Casi diez meses después de que el Ayuntamiento de Alzira iniciara, por vía urgente, el procedimiento para designar al agente urbanizador del sector PRR11 Torretxó aún no se ha resuelto. Se trata del espacio destinado a albergar un barrio bioclimático con 400 viviendas, un proyecto llamado a marcar las líneas a seguir del urbanismo sostenible. La demora ha llevado a la única empresa que se presentó al concurso público, Palinuro 2000, a presentar un contencioso administrativo contra el consistorio al entender que se ha incurrido en una ilegalidad por no haber adjudicado el programa en los plazos que establece la normativa vigente.

El desarrollo del barrio bioclimático del Torretxó no termina de arrancar. A pesar de ser un proyecto premiado a nivel europeo y representar la hoja de ruta de un urbanismo más respetuoso con el medio ambiente, el proyecto no avanza al ritmo que se esperaba. El consistorio inició en abril del año 2022 los primeros trámites para, en enero de este año, iniciar el procedimiento para designar al agente urbanizador. En marzo, la única empresa presentada entregó al ayuntamiento la propuesta jurídico-económica de la alternativa técnica escogida. Aunque confió en que en un plazo superior a una semana el consistorio habría alcanzado la correspondiente resolución, no fue ese el caso. A día de hoy, el expediente sigue abierto.

La mesa de programación reclamó un informe a la asesoría jurídica del consistorio que, a su vez, encargó uno de tipo económico al entender que se trata de «un proyecto urbanístico con una posible afección muy relevante a la hacienda municipal». En paralelo, sin embargo, sí que se ha previsto el inicio del procedimiento administrativo para la construcción de las primeras cincuenta viviendas, para la que existe una línea de subvención autonómica de casi dos millones de euros. Aunque sin resolver todavía la urbanización del sector.

«Sigue vivo»

El concejal de Hacienda y Urbanismo, Andrés Gomis, defiende que el procedimiento «sigue vivo» y que el gobierno municipal no está por la labor de renunciar al proyecto de viviendas bioclimáticas. «En cuestión de días recibiremos el informe económico externo que permitirá al ayuntamiento resolver este trámite. El proceso culminará, sea como sea», esgrime el edil.

Por el momento, acaba en un juzgado. La mercantil ha presentado un recurso contencioso-administrativo frente al consistorio tras recibir, por parte del secretario, la acreditación correspondiente en la que, efectivamente, se confirma que se han excedido los plazos legales y que «el licitador debe entender desestimada su pretensión por silencio administrativo negativo».