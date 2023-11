La UD Alzira cumple con creces ante el colista

Las dinámicas lo son todo en el fútbol. “Las oportunidades que fallamos contra el Sant Andreu o la Penya Independent ahora las acertamos por tener la cabeza más fría”, comentó el técnico de la UD Alzira, Marc Garcia, tras la victoria por 3-0 a la Nucia. El resultado le sirve para permanecer en la duodécima plaza. La clasificación está tan apretada que, con quince puntos, el quinto puesto está a tan solo tres unidades. Los cuatro primeros clasificados juegan otra liga.

El conjunto azulgrana obtuvo una victoria que pareció cómoda por el resultado, pero lo cierto es que su rival estrelló tres balones al palo y falló un penalti. “Aún así, considero que merecimos el triunfo, ya que arriesgamos dándole libertad a Abraham, por ejemplo, lo que nos podía crear problemas”, indicó Marc. El técnico volvió a jugar con Dolz; Abraham, Robert Costa, Solbes, Nacho Vila; Alfaro, Lado; Dylan, Joaquín y Busquets. La novedad fue Tòfol, que entró por el lesionado Pitu. “Somos menos Pitudependientes a la espera de lo que pudiese crear. Tòfol no hace un regate de más, sino que busca jugadores desmarcados y el juego es fluido. De hecho se notó cuando no estuvo”, destacó el técnico.

En la primera parte los azulgranas fueron los únicos que quisieron jugar ante un colista que se encerró en su campo. Ya a los dos minutos, Busquets, que se consolidaba como delantero titular, se excedió en los regates y después de dos chutó fuera. Aunque no tenían propuesta de ataque y buscaban salidas a la contra, los nucieros no querían irse de vacío y en el 7 Hafidi estrelló un balón al poste. El Alzira iba forzando córners y en el quinto, servido por Lado, Robert Costa marcó de cabeza. Dolz fue protagonista con varias paradas. Con Busquets lesionado, Dylan montó una contra y Tòfol aprovechó el error del defensa para cruzar el esférico convirtiéndolo en el 2-0.

En los últimos instantes, Pana había sustituido a Busquets y en el receso Marc Garcia sacó a Sergio González por Tòfol. “Estaba programado que solo jugara 30 minutos y aún lo forzamos”, subrayó el entrenador. Con el marcador a favor, los alzireños se relajaron y la Nucia tomó el mando del encuentro. En el 25, Dolz sacó un balón en boca de gol y en el 30 los visitantes gozaron de un penalti, pero Fofo lo envió alto. Poco antes habían salido Mángel y Laurel por Dylan y Joaquín en el Alzira. A seis para la conclusión, con la Nucia volcada, Laurel lanzó una contra hacia Sergio González, el edetano se marchó para ceder en última instancia al propio Laurel, que marcó a placer el tercero. “Me he alegrado más por él que porque fuera el gol de la tranquilidad. He sido muy injusto porque la irrupción de Alfaro y la presencia de Lado, Marenyà y Joaquín le quitaba posibilidades”, destacó, Marc, que se deshizo en alabanzas con el ex del Torrent: “Es un jugador completísimo, con una zurda que mete pases verticales muy bien y gran capacidad de trabajo. Tendrá más minutos”. Pana aún tuvo una última. Se fue de su marcador, pero se encontró con Álex Iglesias.

En una jornada donde todos los equipos de abajo habían ganado y el Formentera empatado, el triunfo azulgrana le mantiene en la primera posición de salvación con 15 puntos mientras que la Nucia continua colista con nueve unidades. Los alziristas abrirán la jornada el sábado a las 18 h. en Terrassa y la Nucia recibirán el domingo a las 12 al Saguntino.