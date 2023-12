Los resultados no acompañan el buen hacer del Alzira FS en Primera División. El club trabaja en revertir la situación y, en el caso de no poder salvar la categoría, tiene claro que todavía le queda mucho que aportar a la ciudad y a su afición. Su presidente, Vicente Fontana, analiza para Levante-EMV el presente y el futuro de la entidad deportiva.

Colista con tres puntos de treinta y nueve posibles… ¿Esperaba un inicio de liga tan complicado?

No, para nada. Cuando empezamos la pretemporada no nos lo imaginábamos. Evidentemente, trabajamos de forma incansable para devolver la confianza a nuestros aficionados, miembros del club y patrocinadores. Cuando trabajas tanto siempre esperas buenos resultados, pero no se está dando, de momento. Estamos en una categoría en la que los detalles más mínimos marcan la diferencia.

¿Qué análisis hace la directiva tras las primeras trece jornadas?

Tenemos muy presente la forma en la que hemos perdido. A excepción una goleada muy evidente, en el resto hemos competido a un buen nivel. Estamos cerca de lo que queremos, pero no hemos llegado todavía. También somos realistas, puesto que el equipo, a nivel presupuestario, está entre los candidatos al descenso. Por otra parte, está el factor de la seguridad y la confianza de los jugadores, somos conscientes de que cuando las cosas salen mal parece que va a ser así siempre y ellos sienten una gran presión. No por parte de la directiva o la afición, de ellos mismos, por su autoexigencia. Además, los goles rivales cuando estamos jugando bien nos hacen demasiado daño. Es muy difícil revertir esa situación, pero también creemos que en el momento en el que ganemos nuestro primer partido todo el mundo se quitará 300 kilos de encima y esperamos ir hacia arriba.

Además de haber sumado pocos puntos, el equipo es el tercero que más goles recibe y el que menos anota. ¿Ha perdido su seña de identidad o cree que es fruto de la desigualdad que existe entre Primera y Segunda?

Una cosa lleva a la otra. Obviamente, hemos perdido esa solidez que nos caracterizaba. Y el motivo es, precisamente, ese nivel de ritmo y calidad en la finalización que en Primera está muy por encima de la Segunda División. A nivel defensivo, creo que todo el bloque todavía no se ha adaptado del todo a las exigencias de la categoría, los números, como bien dices, están ahí. Y el otro dato también es bastante claro: nos falta gol.

¿Considera que el hecho de haber crecido tanto en un espacio de tiempo relativamente corto está jugando ahora en contra?

El crecimiento como club es algo que no es negociable, queremos hacerlo, estar en Primera División es solo uno de los indicadores que definen este crecimiento: nuestra masa social, nuestras acciones sociales, el impacto del fútbol sala en nuestra comarca también demuestran que el crecimiento ha sido muy positivo. Independientemente de lo que suceda en la pista, seguiremos con el foco en crecer y generar impacto positivo a nuestro alrededor.

¿Cómo vive la plantilla este momento tan complicado?

Los jugadores, como es normal, cuando acaban un partido y lo han perdido están destrozados. Pero también el cuerpo técnico y la directiva. Cada uno lo interioriza de una forma. Es cierto que puede haber alguien a quien le cuesta más levantar la cabeza, pero en líneas generales se intenta que cada semana que empieza haya un reseteo, análisis de errores y ya se trabaja pensando en solucionarlos.

¿Cabe esperar cambios en el mercado invernal para revertir la situación?

Aunque es un mercado muy complejo, creo que es evidente que necesitamos reforzarnos y estamos trabajando en ello, aunque primero deberán producirse salidas. El hueco de Carlitos se va a cubrir, por ejemplo. Tendremos movimientos durante el parón, lo que está por ver es cuántos se producirán y cómo.

En este mismo periódico dijo hace unos años que Braulio Correal sería entrenador del Alzira FS hasta que decidiera dar un paso atrás. ¿Su continuidad está garantizada independientemente de los resultados deportivos?

No existe ninguna duda sobre la figura de Braulio. Como decía nuestro proyecto de club es ambicioso, a largo plazo y con visión 360°, y Braulio es una figura clave en ese desarrollo. Estamos todos con él y, como he comentado, vamos a intentar reforzar la plantilla para que tenga más herramientas de trabajo. Me reitero en lo que dije: Mientras yo sea presidente, Braulio será nuestro entrenador, si es lo que él quiere. Esta es su casa.

El descenso entraba, seguramente, en los planes, aunque obviamente el objetivo es salvar la categoría. ¿Qué efecto tendría en el club retornar a Segunda?

Sería una decepción, que no un fracaso. El objetivo, entonces, sería aprender de los errores y armar un proyecto para volver de nuevo a Primera. Creo que los patrocinadores no nos van a dejar tirados por ello, de hecho el principal nos ha comentado que quiere seguir con nosotros. Entendemos que el trabajo que hacemos para nuestros patrocinadores no solo se refleja en la pista, sino que fomentamos un ecosistema propicio para sus objetivos, algo que no todos los clubes consiguen. Quizás nuestra gran debilidad se encuentra en las instituciones públicas que, lejos de apoyarnos en igualdad de condiciones con la mayoría de clubes en primera división, han ido retrasando y precarizando sus compromisos con nosotros en los últimos años. Aquí si tenemos una debilidad en la que debemos seguir trabajando para conseguir más apoyos.

Para cerrar: ¿Qué mensaje le trasladaría a la afición?

Creo que tenemos mucha suerte de tener a nuestros aficionados. Es gente que conoce nuestro proyecto y sabe que no podemos pedir mucho más, porque lo estamos dando todo. Así que debemos dar las gracias, en primer lugar. Son momentos complicados y siempre están ahí, sin parar de animar. También les pedimos comprensión, porque un ambiente de crispación no sería de ayuda. Y, por encima de todo, que sepan que este no es, ni mucho menos, el fin de un proyecto. Estamos todavía empezando, nos queda mucho recorrido porque estamos construyendo las bases de un club sostenible en el tiempo.