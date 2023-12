La banda sinfónica de la Sociedad Musical instructiva Santa Cecilia de Cullera se ha proclamado ganadora, con mención de honor y priner premio fue para de la 49 edición del certamen de bandas de Música de Altea. La segunda posición fue para el centro Musical artístico Santa Cecilia de Foios quedando en tercera posición la Asociación Musical Moteña de Castilla La Mancha. La banda de Fois además se llevó el premio a la mejor dirección para su titular José Martínez Colomina.

La presente edición del certamen estaba dedicada al centenario de la muerte del célebre pintor valenciano, Joaquín Sorolla. Es por eso que el comité del certamen decidió que el compositor de la obra obligada fuera Bernardo Adam Ferrero (Algemesí - València), reconocido compositor y director de orquesta que nos dejó el octubre del año pasado, con su obra “Homenaje a Joaquín Sorolla”. La trayectoria musical y profesional del maestro Ferrero es mundialmente reconocida y como director ha estado al frente de orquestas españolas, europeas y americanas. "Homenaje a Joaquín Sorolla" és una obra escrita per a banda simfònica encarregada per la Generalitat Valenciana com a obra obligada per al Certamen Internacional de Bandes de Música "Ciutat de València" l’any 1988 per a la secció especial A.

Como obra de libre elección el director Carlos Garcés Fuentelsaz, eligió la obra El Jardín de las Hespérides", de José Suñer Oriola, una obra hecho encargo de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera. Estrenándola como obra de libre elección se alzaron el pasado año 2015 con el Primer Premio de la Sección de Honor del Certamen Internacional de Bandas 'Ciudad de Valencia' 2015.En 2016 recibió el galardón premio Euterpe a la Creatividad Musical Sinfónica otorgado por la FSMCV por su obra El Jardín de las Hespérides.

Per a la presidenta de la sociedad musical ceciliana de Cullera Begoña Pla, "El día de hoy es sin duda uno de los días más felices de mi vida. Tengo el placer de presidir esta maravillosa S.M.I. Santa Cecília de Cullera y nuestra banda sinfónica acaba de conseguir el Primer Premio y la Mención de Honor en este 49 Certamen Internacional de Bandas de Música de Altea, cerrando así un año musical lleno de triunfos: V Concurso de Orquestas CaixaBank, Y Certamen de Bandas de la Diputación de València Sección Especial y ahora açí en Altea.

No tengo palabras para agradecer a esta generación de músicos cecilians la larga lista de triunfos que han conseguido los últimos años y como no también a toda la familia ceciliana en general el apoyo que siempre nos han dado, y solo puedo decir en estos momentos VIVA y VIVA SANTA CECILIA".

Sin duda alguna una de las personas más felices de la velada del sábado fue el director de la banda sinfónica de la Sociedad Musical instructiva Santa Cecilia de Cullera Carlos Garcés Fuentelsaz, "Siempre he considerado que el simple hecho de asistir a un concierto es una de las experiencias más maravillosas que el ser humano puede disfrutar en su vida. Si a esto se le añade que nosotros, como Sociedad Santa Cecilia de Cullera somos partícipes, y que encima llegamos un poco más lejos, participando en un Certamen y ganándolo, todo se convierte en un privilegio. Un honor. Hoy Santa Cecilia de Cullera vuelve a hacer historia consiguiendo en tal solo un año 3 Certámenes, algo no alcanzado por ninguna Sociedad Musical. ¡Visca la música! ¡Visca Santa Cecilia de Cullera!".

En definitiva satisfacción total ment por parte de todos los miembros de la delegación ceciliana desplazadas a Altea, músicos, directivos, socios y simpatizantes quiénes pudieron disfrutar de una mágica interpretación por parte de la banda simfònica de la sociedad musical instructiva Santa Cecília de Cullera.