A Carcaixent, Llombai, Catadau, Alzira, Tous, Sumacàrcer, ... projecten construir macrocentrals fotovoltaiques arrasant milions de m2 de camps i monts, connectant-les amb una teranyina de cables i torres d’alta tensió per tota la comarca, destrossant el paisatge i furtant-nos la possibilitat de desenvolupar ací el turisme verd.

L’excusa és l’emergència climàtica, però el que volen realment els promotors és seguir lucrant-se i controlant el negoci de l’energia amb les macrocentrals. Perquè no les necessitem: amb les cobertes existents (vivendes, equipaments, industries, ...) i els sòls ja degradats (aparcaments, polígons, autovies, canals, ...) l’ITE-IVACE va calcular que ens sobra per autoabastir-nos d’electricitat solar.

A més, el major emissor de gasos hivernacle no és la generació elèctrica (15% del total) sinó el sector del transport (30%) i, per tant, per a resoldre l'emergència climàtica el que cal fer és sobretot reduir el transport motoritzat i fomentar la proximitat, el consum local, anar a peu i en bici, estalviar energia i materials, plantar arbres autòctons, etc.

Per això, per a defensar la nostra terra, hem de lluitar als pobles, a les institucions, als jutjats i aquest dissabte hem d’anar a València (12h, Plaça la Verge) els habitants de totes les comarques que pretenen sacrificar per a donar més beneficis als capitalistes que destruïxen el territori.

Per altra banda, estos dies estem assistint a una massacre televisada en directe, especialment a les xarxes socials. Diàriament veiem com l’exèrcit sionista bombardeja les ciutats de Gaza i assassina als nostres veïns d’aquell costat del Mediterrani.

Allò no és una guerra perquè sols hi ha un exèrcit, i molt potent, lluitant teòricament contra un grup terrorista (que rebutgem) però realment contra una població civil innocent i desarmada, tan indefensa com nosaltres... Així, en tres mesos, Israel ha assassinat 24.000 palestins, dels quals 10.000 són xiquets, ha desaparegut 7.000 persones (sepultades baix els enderrocs?), ha ferit 60.000, ha destruït més de 310.000 habitatges (el 70% del total) i ha expulsat manu militari de les seues cases 2.000.000 persones, que ara mateix no tenen on anar-hi i poden morir de fam, fret i malalties, perquè els sionistes els han tallat aigua, llum, aliments, medecines, ...

I davant el genocidi de Gaza no podem quedar-nos impassibles perquè és criminal, perquè el nostre govern és còmplice (compra i ven armes a Israel), perquè si allà massacren impunement la població (amb el recolzament dels USA, UK, UE, ...), per fer negoci amb les armes i els combustibles fòssils, després podran fer-ho en qualsevol altre país i perquè el conflicte pot desembocar en la III (i última) Guerra Mundial!

Per això els ecopacifistes hem presentat a ajuntaments de La Ribera una proposta perquè demanen al govern espanyol l’embargament d’armes a Israel, que pressione per un alto el foc definitiu i l’alliberament segur dels hostatges, i s’adherisca a la denúncia de Sud-Àfrica al TPI contra Israel. I aquest dissabte ens manifestarem, també a València (17h, plaça de bous), per aquestes reivindicacions.

Hem d’aprendre a viure en pau entre nosaltres i amb el medi ambient si volem tindre futur!