El compositor alzireño Arnau Bataller asistirá este sábado a la gala de los Premios Goya que se celebra en Valladolid con la «tranquilidad» del que sabe «que no tiene posibilidades», a pesar de que la banda sonora que ha creado para la película «La paradoja de Antares» es una de las cinco nominadas a obtener la preciada estatuilla. Se trata de la segunda nominación de Bataller a un Goya en tres años.

El músico asegura que no es falsa modestia y que esta nominación ya supone un premio para él. «Así como con ‘Mediterráneo’ -la anterior nominación- estaba un poco nervioso porque la gala era en València y pensaba que podía tener posibilidades porque era una película más grande, con más productoras implicadas, más actores conocidos y trataba el tema de una ONG, ahora es una película muy pequeña, que prácticamente hemos hecho entre amigos y no ha tenido mucha distribución. Aunque ha funcionado muy bien en Amazon Prime, no se ha estrenado en salas y eso es un ‘handicap’. Cuando sabes que no hay posibilidades te relajas y lo disfrutas», comenta el compositor que suma en su trayectoria profesional 34 películas y casi una docena de series de televisión.

"Gran sorpresa"

En el caso de esta nominación, Arnau Bataller reconoce que fue una «gran sorpresa» al tratarse de una película pequeña -«es una producción con un presupuesto de 60.000 euros frente a los 70 millones de ‘La sociedad de la nieve’», apunta- y, tras comentar que estar nominado en dos ocasiones ya representa «un gran premio», se muestra especialmente satisfecho porque entre las nominadas en esta misma modalidad de los Goya también figura una alumna suya del máster de bandas sonoras que imparte en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en este caso Natasha Arizu, y porque supone «un honor» estar nominado junto a uno de los grandes, como es Michael Giachinno, autor de la banda sonora de «La sociedad de la nieve».

La nominación de Bataller es la única que ha obtenido la película dirigida por Luis Tinoco, que gira en torno a una única actriz y un único escenario, un radiotelescopio. El compositor de Alzira explica que conoce a Tinoco desde que hace más de diez años coincidió con él en «La herencia de Valdemar», la primera película de Bataller en la que el director de «La paradoja de Antares» ejercía como supervisor, y que desde entonces han mantenido una buena relación profesional y de amistad. «Hemos colaborado en algunos cortos e incluso uno de ellos fue nominado en los Goya», señala el compositor, que comenta que esta larga relación es la que propició que Tinoco le llamara para su primer largometraje.