La versión en valenciano del 'Zorra' de Nebulossa que quiere triunfar estas Fallas

El 'Zorra' de Nebulossa se convirtió, de forma instantánea, en un éxito. Su triunfo en el Benidorm Fest y su correspondiente derecho a representar a España en Eurovisión la convirtió en una de las canciones más escuchadas del país, pero también fuera de las fronteras españolas. Ahora, una actriz y cantante de Cullera ha realizado una versión del tema, que se escuchará, con toda seguridad, durante las fiestas falleras que se avecinan.

Marzo es sinónimo de fiesta en València y, por tanto, una gran oportunidad para que nuevas canciones se instalen en el imaginario colectivo. Las Fallas no se entienden sin música, algo que ha motivado a la cullerense Laura Renard Artés a realizar una versión del popular tema de Nebulossa.

Renard respeta al máximo el tema de Nebulossa, ya que conserva la melodía original. Cambia, eso sí, la letra, puesto que la ha traducido a valenciano. Su objetivo es que, durante las Fallas, se cante una de las canciones del momento en la lengua autóctona.

Laura Renard. / Levante-EMV

"No me esperaba esta respuesta"

Renard ha enseñado primero la canción a sus círculos cercanos antes de compartirla en redes sociales. "Tal ha sido la acogida, que prácticamente todos los DJ de la Ribera Baixa me han pedido ya una copia para poner mi versión del tema en las verbenas y fiestas falleras. No me esperaba esta respuesta", expone la cullerense. Aunque tenía previsto dar a conocer el tema durante uno de los actos del 8 de marzo en Favara, su 'Zorra' en valenciano ya puede escucharse.