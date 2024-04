Los arroceros afrontan con garantías la campaña de riego «si no se abre ningún grifo de más»

El presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, José Pascual Fortea, ha asegurado este viernes en el acto de suelta de aguas que abre la campaña del arroz que, pese a la situación de sequía generalizada, los regantes del Xúquer están en condiciones de afrontar la temporada de riego con normalidad «si no se abre ningún grifo que no toca». Fortea, no obstante, ha alertado de que el Xúquer es un río «totalmente sobreexplotado» y ha reclamado que se adopten las medidas que sean necesarias -entre las que citó la reparación de la potabilizadora del Túria– para reducir los caudales que se destinan al trasvase Júcar-Turia.

Fortea ha realizado estas declaraciones ante la consellera de Medio Ambiente y Agua, Salomé Pradas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y representantes de las principales comunidades de regantes y entidades agrícolas que se dieron cita en la Casa Cano de Múzquiz para la apertura de compuertas. La comunidad gestiona el regadío de las 8.800 hectáreas que conforman su demarcación y aglutina a más de 5.200 agricultores.

Autoridades, representantes de los regantes y organizaciones agrarias, en Sueca, tras la apertura de compuertas. / Perales Iborra

Por lo que respecta a la campaña de riegos, el presidente del Sindicato de Riegos de Sueca ha señalado que el embalse de Alarcón supone una garantía. Aunque en otros lugares se presenta una temporada «ajustada», el presidente de los regantes de Sueca ha incidido en que «si no se abre ningún grifo que no toca tenemos agua para tres años». «El embalse de Alarcón cuesta dos o tres años de llenar, pero también dos o tres años de vaciar», ha comentado, mientras señalaba que el único riesgo a estas previsiones es que alguna decisión política derive agua a otras zonas.

«Nosotros podemos ser solidarios en un momento dado, pero cada uno está en la zona que está y el Xúquer está sobreexplotado. Los políticos no tienen que ir a hacer pactos con otras Comunidades Autónomas, tienen que hablar con los regantes de aquí», ha señalado.

Salomé Pradas, por su parte, ha destacado «la apuesta y el compromiso de la Generalitat con el proceso de modernización de los sistemas de riego que dependen de la Comunidad de Regantes de Sueca y más concretamente con los sectores 42, 43 y 44 de la Acequia Real del Xúquer». La consellera explicó que la Dirección General del Agua tiene previsto desbloquear este año la licitación de la modernización del regadío en los sectores 42, 43 y 44 en Albal, Alcàsser, Beniparrell y Picassent, con un presupuesto de ejecución de algo más de 1,7 millones de euros.