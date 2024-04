Las multas indignan a los usuarios por el caótico aparcamiento del hospital

La Plataforma per la Sanitat Pública de la Ribera ha lamentado que algunos conductores hayan sido multados en las últimas semanas por agentes de la Policía Local alzireña por haber aparcado sus vehículos en las aceras de un polígono industrial cercano al hospital comarcal pese el grave déficit de estacionamiento que sufren los usuarios del centro asistencial. «Parecen ignorar que los problemas de la ciudadanía no se arreglan con medidas punitivas si no dando soluciones», lamenta el colectivo, del que forman parte sindicatos y asociaciones cívicas.

Aparcar en los dos parkings habilitados en el recinto hospitalario o en los alrededores «es misión imposible por las mañanas, un problema que viene arrastrándose desde hace 25 años sin que los políticos de turno, sean del color que sean, hayan encontrado una solución pese a la abundancia de polígonos y parcelas abandonadas que hay cerca, lo que demuestra que solo puede justificar esta situación la falta de voluntad política», sostiene la plataforma.

Vehículos aparcados junto a Urgencias / Agustí Perales Iborra

Inacción política

En estas condiciones, conforme remarca la asociación, los trabajadores y pacientes intentan aparcar «donde pueden, lo que obliga a dar muchas vueltas y a buscar lugares a cierta distancia del centro sanitario, en polígonos abandonados y en parcelas que no reúnen las condiciones idóneas». La diputación cedió hace unos años terrenos situados frente al área de Urgencias para habilitar allí un aparcamiento provisional, pero la inacción política aún obliga a trabajadores y pacientes a buscar estacionamiento donde no deben.

Las sanciones se impusieron por aparcar indebidamente «en aceras de un polígono abandonado por las que no pasa nadie, y que están llenas de basura, muebles viejos y de restos de vegetación por la falta de limpieza y mantenimiento del Ayuntamiento de Alzira» reprocha la plataforma, que reclama una solución urgente ante las dificultades que sufren los ciudadanos cuando acuden por necesidad al hospital.