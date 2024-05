La campaña de fruta de verano arranca con buena producción y temor por los precios

La campaña de fruta de verano empieza a coger ritmo en Carlet, principal zona productora de la Comunitat Valenciana, tras unas primeras semanas en que las variedades tempranas apenas generan actividad; la perspectiva de alcanzar una producción próxima a los 4,5 millones de kilos y la preocupación por el impacto que un año sin mermas en ninguna de las grandes áreas productoras de España y, por lo tanto, con un alto volumen de fruta de hueso, pueda tener en algún momento en los precios.

Así lo ha explicado el presidente de la Cooperativa Sant Bernat de Carlet, Álvaro Nogués, que en base a la producción estimada valora la campaña como «normal» tras haber conseguido estabilizar en torno a 3.000 hanegadas la superficie de cultivo de fruta de hueso vinculada a la entidad. Nogués destaca que, pese a la ausencia generalizada de lluvias en los últimos meses, se dispone de agua para atender las necesidades de estas parcelas -«la fruta viene en un momento en que caquis y naranjos no están tan necesitados y podemos concentrar los recursos hídricos», comenta– y señala que no habrá problemas con la calidad de la cosecha.

Las buenas liquidaciones de la última campaña han logrado frenar el progresivo arranque de plantaciones tras cinco años consecutivos de nula rentabilidad, que llevaron a muchos agricultores a sustituir este tipo de cultivos que requiere de mucha mano de obra y, según apunta Nogués, en una zona como Carlet «donde existe una cultura de fruta», incluso se ha incrementado ligeramente la superficie este año con «alguna plantación espontánea». Con todo, la principal zona productora de fruta de verano de la Comunitat Valenciana se mantiene en mínimos históricos ya que hace poco más de un lustro la cooperativa contabilizaba en torno a 10.000 hanegadas de cultivo.

Álvaro Nogués estima en torno a 3.000 hanegadas la superficie de cultivo y augura una campaña «normal»

«Campaña muy completa»

Si bien las perspectivas por la calidad y volumen de la cosecha son buenas, Álvaro Nogués no oculta su preocupación por un factor que puede condicionar los precios. «Se presenta una campaña muy completa de fruta a nivel nacional porque en las principales zonas productoras de España no ha habido prácticamente ningún siniestro ni de granizo ni en forma de helada y en algún momento eso puede afectar al precio. Estos años atrás, entre heladas y granizo la oferta había disminuido y no había una producción completa, pero este año, de momento, no ha habido ningún siniestro y resulta preocupante», señala Nogués.

La nectarina predomina

En el mapa de cultivos del término municipal de Carlet predomina actualmente la nectarina, por delante del melocotón y el paraguayo, mientras que apenas se cultivan ya campos de albaricoques.

Según explica el presidente de la Cooperativa Sant Bernat, ha habido una evolución en la que se han abandonado variedades tempranas que ofrecían buenos precios pero poco rendimiento en la relación kilos por hanegada, y los agricultores han optado por variedades que se concentran en un tramo de mercado que comprende de finales de mayo a principios de junio, que presentan un rendimiento más alto que compensa el menor precio respecto de las más tempranas,y que también permite evitar la competencia de la fruta que procede de Murcia en el tramo inicial de la campaña.

Suscríbete para seguir leyendo