El Castellonense femenino tropieza por tercera vez frente al Discóbolo

El Castellonense retomó la competición tras una semana de descanso con una noticia buena y otra mala. Por una parte, ya no tiene que sufrir por ser uno de los posibles damnificados por descensos de categoría superior al haberse ya resuelto la incógnita. El CD Castellón consiguió la salvación y por eso respiran más tranquilas, algo que no puede hacer el Levante D que se verá perjudicado por el descenso del C. Por el contrario, las albinegras volvieron de nuevo a regresar de vacío lejos del Antonio Escuriet por sexta salida seguida. El Discóbolo, que está a las puertas de coronarse campeón de la Liga Valenta, se valió de dos goles en el primer tiempo para liquidar al conjunto albinegro al que se ha enfrentado tres veces esta temporada sin que las de Mesa hayan podido siquiera anotarles un gol.

A pesar de un arranque fuerte en las disputas, no tardó mucho el Castellonense en meterse una piedra en la mochila. En el minuto 6, tras un córner bien despejado, la segunda jugada se convirtió en un centro que dejó totalmente sola a la ‘pichichi’ de la competición que transformó el 1-0 ante la pasividad defensiva de las visitantes que se quedaron mirándose. Poco faltó para que llegarse instantes después el segundo local de no haber apurado tanto una vaselina. A las ribereñas les costó conectar con unas atacantes que se hundieron demasiado en busca de un balón que solo vieron con los ojos durante más de veinte minutos. Pasada la media hora, Anna conectó un disparo que se le marchó desviado en la primera amenaza con algo de peligro. Poco después, en una recuperación prometedora de Vane, pudo estar el empate, pero se precipitó en el disparo. El despertar ribereño lo frenó el Discóbolo con un fuerte disparo desde la frontal que se coló como una exhalación en la red.

El resultado y el fuerte calor hicieron bajar el ritmo en el segundo acto y ahí el Castellonense ganó presencia en terreno rival, aunque no le valió para meterse en el partido. Vane le ganó la partida a la portera en una indecisión lejos del área, pero su chut no fue entre palos. También lo intentó Maite que protagonizó el primer disparo con verdadero peligro encontrando las manos de la portera local. El Discóbolo, con ataques más reducidos, también pudo ampliar el marcador con un remate que pegó en el larguero. Clara Giménez fue la última que intentó recudir la diferencia, pero tampoco pudo.

En 1ª, el Benifaió volvió a caer, esta vez por 4-0 ante el Valencia D. El conjunto ‘rallaet’, una vez descendido de forma matemática, cerrará su andadura en la categoría recibiendo al Fonteta la próxima semana.

En 2ª, el Alberic aseguró la tercera plaza con una ‘manita’ sobre el Picassent. Ángela Sáez, Yaiza Bastida y Erika Richart allanaron el camino en el primer tiempo. Inés Roig y Carla Boronat cerraron el marcador. El Alzira se apuntó el quinto triunfo seguido como local tras imponerse 2-1 a l’Alcúdia de Crespins, que empezó ganando. Los goles de Alba Bagán antes del descanso y Carmen Fernández en el 54’ propiciaron la remontada blaugrana. El Sollana perdió por 0-5 ante el Catarroja.

