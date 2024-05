Un partido separa a la UD Carcaixent de completar una temporada sin derrotas

La UD Castellonense puso punto y final a su primera temporada en la actual Tercera División. Aunque fue con un 1-4 en contra endosado por el Atzeneta, el equipo finaliza en una honrosa décima posición. «El balance ha sido muy positivo. Hemos hecho una gran temporada yendo de menos a más y especialmente una grandísima segunda vuelta», comentó el técnico Iñaki Rodríguez. Los blanquinegros acabaron la primera vuelta decimocuartos con 17 puntos y en la segunda han sido el séptimo mejor equipo. «Estamos orgullosos y satisfechos de que el proyecto vaya asentándose en la categoría».

El tramo final de la Lliga Comunitat se le está haciendo muy largo a los dos equipos ribereños. Con una plantilla corta, el Sueca se descuelga en la tabla. Perdió 0-1 contra un Requena que se jugaba la permanencia. A falta de una jornada, los arroceros tienen posibilidad de ser séptimos si ganan en Buñol el sábado a las 5 y no vence el Manises. L’Alcúdia fue un juguete en manos del campeón, Vall d’Uixó, que ganó 6-2. Añó en propia y Dídac maquillaron el set en blanco que habían encajado en 44 minutos. El sábado se despedirán de la categoría a las 18’30 h. en Els Arcs contra el penúltimo y también descendido Alboraia.

La UD Carcaixent está a punto de cerrar una temporada histórica. Goleó 1-4 al Canals, por lo que le queda un partido para poner la guinda al pastel más dulce: ser campeón sin perder un solo partido. El festín llegó en los últimos minutos. Borja había marcado el 0-1 y Carlos por dos veces e Iván Lloret completaron el póker. El sábado a las 5 recibirá en el Quatre Camins al Algemesí de Javi Peris, que fue jugador blanquinegro en la 2003-04. A las 19’30 h. habrá «rua» desde el Quatre Camins hasta la Plaça Major, ofrenda a la Mare de Déu d’Aigües Vives, recepción en el ayuntamiento y salida al balcón y fiesta nocturna.

El Promeses Sueca perdió el tercer partido consecutivo y la segunda plaza que da acceso al play-off. Cayó 3-1 en Cullera. Para los de l’Aèria marcaron Romero, en dos ocasiones, y Llorca. Baldo logró el del honor para los del Balonet. Los cullerenses dependen de sí mismos para salvarse si ganan en Cocentaina (lo que también les daría la permanencia sin preocuparse de arrastres) o logran el mismo resultado que el Canals, que juega en Algemesí contra el Ràcing. Por su parte los arroceros han de imponerse en el Puchades al Muro, que ha ganado los últimos siete partidos, y que el Benigànim como máximo empate en la Font d’en Carròs.

El Alberic tiene una oportunidad de jugar el play-off de ascenso a Lliga Comunitat. Ganó 1-0 al Contestano (Salva en el 87). Para disputarlo deberían ganar al SB Ontinyent, que no se juega nada, que el Benigànim pierda en la Font y el Promeses no pase del empate contra el enrachado Muro. El Ràcing d’Algemesí también podría acabar en éxtasis. Ganó 0-3 al Alginet (Carles, Pedrito y Jordi), es quinto y está a tres puntos del segundo. Jugaría por el ascenso si gana al Canals, pierden el Benigànim y Promeses y el Alberic no pasa del empate.

Ya tranquilos están el Algemesí y el Mancomunitat. Los ‘rotgets’ ganaron 5-1 a los del Marquesat con goles de Aarón, Adri, Joan Ortiz, Álvaro y De la Cal por el de Emilio. El culmen a la desastrosa temporada de la cantera de la UD Alzira lo puso su filial, el SIA Academy, que desciende a 2ª FFCV. Cerrará la liga el viernes en Venecia contra el también descendido Alginet. Todos los partidos excepto este y el del Mancomunitat se jugarán el sábado a las 17 h.

