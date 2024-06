El alcalde de Alzira aboga por invertir los 5 millones en ampliar el barranco si no hay consenso sobre el puente

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha reclamado que si no finalmente no hay consenso para reordenar el enlace en torno al Pont de Xàtiva se destinen los cinco millones de euros asignados por el Gobierno en 2023 para proteger la ciudad frente a inundaciones a la ampliación del barranco de la Casella aguas arriba del puente como forma de garantizar que no se pierden esos fondos. Domínguez ha realizado estas declaraciones en su visita al canal interceptor construido para canalizar las escorrentías de la cuenca este, desde el Respirall al Camí de l’Arena, una vez finalizadas las obras, como adelantó Levante-EMV.

El Ayuntamiento de Alzira lleva meses negociando con la dirección general del Agua, la de Infraestructuras e, indirectamente, el Ayuntamiento de Carcaixent, la reordenación de la confluencia entre la CV-50 y la antigua CV-41 derivada de la necesidad de ampliar el Pont de Xàtiva, actualmente un cuello de botella en caso de crecida del barranco de la Casella.

El tiempo apremia ante la necesidad de que las obras estén concluidas en 2026 para no perder el dinero que se contempló en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y el alcalde ha recogido la propuesta lanzada por la Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira (FVVAA) para que los fondos se inviertan en otra de las actuaciones prevista por la Confederación Hidrográfica del Júcar para proteger el núcleo urbano.

Pendiente de la dirección general del Agua

Domínguez ha señalado que está a la espera de una última reunión con la dirección general del Agua, a la que el Gobierno central transfirió los fondos, y la dirección general de Infraestructuras, que según ha señalado es la que más objeciones plantea en el proceso de buscar soluciones, para tratar de definir el proyecto después de barajar diferentes alternativas, con posiciones bastante distantes.

Se da la circunstancia de que la directora general del Agua, Sabina Goretti Galindo, manifestó la semana pasada en una visita a Alzira que estaba trabajando en una nueva alternativa que se mostraba convencida satisfacía tanto las necesidades de Alzira como de Carcaixent, que se opone a cualquier cambio que empeore sus comunicaciones mientras nos disponga de un enlace directo con la autovía, y que evitó adelantar a la espera de comprobar que los plazos administrativos no comprometen los fondos asignados. Sabina Galindo sí confirmó que la propuesta aceptaba desplazar el nuevo Pont de Xàtiva aguas arriba del barranco, como reclamaba el Ayuntamiento de Alzira frente a la propuesta de la conselleria de ubicarlo justo al lado del actual. El alcalde siempre ha manifestado que esta opción en lugar de dignificar este acceso a la ciudad, marcado actualmente por el paso elevado de la CV50, lo empeoraba con una nueva estructura de hormigón.

Alfons Domínguez ha visitado junto a los concejales de Urbanismo, Andrés Gomis, y Obras e Infraestructuras, Vicent de la Concepción, representantes de Aguas de Valencia, encargada de ejecutar la segunda fase del canal, y técnicos municipales, esta infraestructura concebida para canalizar hacia el Casella las escorrentías de los barrancos del Respirall o les Estreles, Fosc, Gràcia Maria y de l’Arena para evitar que inunden la ciudad y, en el caso de que no pueda desaguar, realice la función de tanque de tormentas con capacidad para acumular cerca de 50 millones de litros y laminar una posible inundación.